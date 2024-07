Rácsapta az ajtót Európára a Meta, bukhatjuk a legújabb AI-fejlesztéseiket

Banking Technology 2024 A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz november 5-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

A lépés a Meta és az uniós szabályozó hatóságok közötti vita eredménye, a Meta az Axiosnak adott nyilatkozatában azt mondta:

Az elkövetkező hónapokban kiadunk egy multimodális Llama modellt, de az európai szabályozási környezet kiszámíthatatlansága miatt az EU-ban nem lesz elérhető.

A Meta a lap szerint azt tervezi, hogy az új multimodális modelleket, amelyek videó, hang, kép és szöveg közötti következtetésre képesek, termékek széles skálájába építi be, beleértve az okostelefonokat és a Meta Ray-Ban okosszemüveget.

A Meta szerint döntése azt is jelenti, hogy az európai vállalatok nem használhatják majd a multimodális modelljeiket, annak ellenére, hogy nyílt licenc alatt adják ki őket. Sőt, ez azt is megakadályozhatja, hogy az EU-n kívüli vállalatok olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljanak Európában, amelyek az új modelleket használják. A vállalat azt is tervezi, hogy hamarosan kiadja a Llama 3 modelljének egy nagyobb, csak szöveges változatát. Ezt viszont az EU-ban lévő ügyfelek és vállalatok számára is elérhetővé teszik majd - közölte a Meta.

A Meta problémája nem a még véglegesítés alatt álló mesterséges intelligenciáról szóló rendelettel kapcsolatos, hanem azzal nem tudnak megbírkózni, hogy hogyan tudnak modelleket képezni az európai ügyfelek adatainak felhasználásával, miközben betartják a GDPR-t - az EU adatvédelmi törvényét.

A Meta májusban jelentette be, hogy a Facebook- és Instagram-felhasználók nyilvánosan elérhető posztjait tervezi felhasználni a jövőbeli modellek képzéséhez. Több mint 2 milliárd értesítést küldtek az EU-ban élő felhasználóknak, lehetőséget kínálva a leiratkozásra, a modellek képzése júniusban kezdődött.

A Meta elmondása szerint hónapokkal a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta az uniós szabályozó hatóságokat a tervről, és csak minimális visszajelzést kapott, amelyet állítólag kezeltek is. A nyilvános indulás után a Meta arra kapott utasítást a szabályozóktól, hogy szüneteltessék az uniós adatokon való modellképzést. Néhány héttel később több tucatnyi kérdést kaptak az adatvédelmi szabályozótól.

Az Apple egyébként hasonló lépésre szánta el magát, a múlt hónapban közölte, hogy szabályozási aggályok miatt nem fogja kiadni az Apple Intelligence funkcióit Európában. A Meta szerint a versenytársak, például a Google és az OpenAI már most is az európai adatokon képzik modelljeiket.

