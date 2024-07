Magyarországot is érinti a Microsoft leállása: késések, torlódások a ferihegyi repülőtéren

Az utasfelvételi rendszer hibája miatt késések és torlódások vannak a budapesti reptéren.

Globális informatikai hiba miatt több légitársaság utasfelvételre használt rendszere leállt, ezért járatkésésekre, torlódásra és jelentősen megnövekedett várakozási időre kell számítani a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A probléma a Eurowings, a Ryanair, és a Wizz Air járatait érinti, írja a Budapest Airport a Facebookon.

Több légitársaság megkezdte az utasfelvétel manuális elvégzését. A Budapest Airport a földi kiszolgáló vállalatoktól kapott információk alapján hangosbemondás útján tájékoztatja az utasokat, a helyszínen várakozóknak vizet biztosít.

A Budapest Airport arra kéri az induló utasokat, hogy a további torlódások elkerülés érdekében kísérő nélkül lépjenek be a terminálépületbe, illetve folyamatosan figyeljék a járatindulással kapcsolatos információkat a www.bud.hu oldalon.

Európa számos repülőterét érinti a leállás, a rotterdami repülőtéren sem lehetséges a check in, ahol hosszú sorok állnak. Spanyolországban, Angliában, Németországban, és több más európai országban is késésekről számolnak be.

Ahogy a Portfolio beszámolt róla, műszaki hibák sorozata zavarta meg pénteken a légitársaságok, bankok és a londoni tőzsde szolgáltatásait, a hibák szokatlanul széleskörű sorozata az Egyesült Államoktól Ázsiáig terjedt, miután a Microsoft az online szolgáltatásainak meghibásodásáról számolt be.

A Microsoft rendszerleállása nemrég több európai repülőteret érintett, ami jelentős fennakadásokat okozott. A leállás érintette a Microsoft 365 szolgáltatások, például az Outlook, a Teams és más felhőalapú alkalmazások elérhetőségét, amelyeket széles körben használnak a repülőterek.

