Megszólalt Szijjártó Péter a Magyarországot is érintő informatikai leállásról

Több légitársaság manuálisan utasfelvételre tért át, ami szokatlan lehet mind az ott dolgozóknak, mind az utasfelvételre várakozóknak.

A globális informatikai hiba begyűrűzött a budapesti repülőtérre is, amely az elmúlt időszakban sem volt a lelki nyugalom színtere a nyári szabadságra utazni kívánók szempontjából - közölte Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a georgiai külügyminiszterrel közösen tartott ma délutáni sajtótájékoztatón.

Most ez a helyzet tovább romlott, és a globális informatikai hibák miatt több légitársaság utasfelvételi rendszere is leállt. Emiatt járatkérdések, torlódások, jelentősen megnövekedett várakozási idő sajnos az, amire számítani kell a budapesti repülőtéren. A probléma Budapesten kifejezetten kedvelt és nagy forgalmat lebonyolító légitársaságokat is érint, mint a Wizz Air, a Ryanair, a Eurowings és a Turkish Airlines - tette hozzá.

Van több légitársaság is, akik úgy döntöttek, hogy áttérnek a manuális utasfelvételre, ami valószínűleg szokatlan lehet mind az ott dolgozóknak, mind az utasfelvételre várakozóknak. Valószínűleg régen volt már olyan, hogy bármely légitársaság bármely utast manuálisan regisztrált volna a járatán - mondta Szijjártó Péter.

A Budapest Airport folyamatos tájékoztatást biztosít az utasoknak, és igyekeznek a lehető leginkább elviselhetővé tenni a várakozást, főleg a rendkívüli meleg időjárásra való tekintettel folyamatosan próbálják az ivóvízellátást biztosítani azok számára, akik önhibájukon kívül kell, hogy a repülőtéren tartózkodjanak - mondta Szijjártó.

Pénteken egy globális informatikai probléma több iparágban komoly fennakadásokat okozott, több légitársaság leállította járatait, de amelyek nem, ott is késések, fennakadások jelentkeztek, egyes műsorszolgáltatók leálltak, a banki szolgáltatásoktól az egészségügyig világszerte rendszerproblémák léptek fel, az informatikai hiba a ferihegyi repülőtér működését is érinti. A Crowdstrike kiberbiztonsági cég Falcon Sensor nevű szoftvere a Microsoft Windows összeomlását okozza, a probléma elhárításán folyamatosan dolgoznak.

