Meglepte az elemzőket a Google anyacége

Verte az elemzői várakozásokat a profit és a bevétel terén is Google anyacége, az Alphabet a második negyedévben. A vártnál jobb eredmények elsősorban a digitális reklámértékesítések növekedésének és a felhőszolgáltatások iránti kereslet élénkülésének köszönhetőek, a cég ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az éves tőkekiadások magasak maradnak.

Az Alphabet teljes bevétele az időszak során 14 százalékkal, 84,74 milliárd dollárra emelkedett, ami magasabb az elemzők által várt 84,19 milliárd dollárnál. A cég nettó nyeresége pedig 28,6 százalékkal, 23,6 milliárd dollárra nőtt, ami szintén meghaladta az előzetesen várt 22,9 milliárd dolláros értéket.

A cég legfőbb bevételi forrásának számító reklámértékesítések 11 százalékkal, 64,6 milliárd dollárra nőttek a második negyedévben, ami a digitális hirdetések iránti erős keresletet tükrözik, amelyet események, például a párizsi olimpia és több országban, köztük az Egyesült Államokban is zajló választások hajtanak.

A felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokból származó bevétele 28,8 százalékkal, 10,35 milliárd dollárra nőtt, ami szintén magasabb az elemzők által várt 10,16 milliárd dollárrnál.

Az Alphabet 13 milliárd dolláros tőkekiadásról számolt be a júniusi negyedévben. Ruth Porat, az Alphabet pénzügyi igazgatójaként tartott utolsó konferenciahívásában elmondta, hogy a 2024-es év hátralévő részében a negyedéves tőkekiadások 12 milliárd dollár vagy annál magasabb szinten lesznek. (Az első negyedévben a vállalat tőkekiadása 91 százalékkal, 12 milliárd dollárra nőtt, ami megijesztette a befektetőket.)

Az Alphabet, akárcsak versenytársai, igyekszik minél gyorsabban bevezetni mesterséges intelligencia (AI) szolgáltatásait, mivel a befektetők továbbra is milliárdokat öntenek ebbe a technológiába. Azonban a keresési eredményeik gyakran kínos hibákat produkáltak a közelmúltban, a cég azonban még májusban elkezdett dolgozni ezeknek a hibáknak a javításán. A technológiát pedig további országokban is bevezetik majd, mondta az Alphabet vezérigazgatója, Sundar Pichai, aki azt is elmondta, hogy az AI termékek hamarosan bevételt is hozhatnak, és nem csak a költségcsökkentésen és a hatékonyság növelésén keresztül segíthetnek a vállalatoknak.

A kaliforniai Mountain View-i cég önvezető autó üzletága, a Waymo, eladásai 28 százakékkal, 365 millió dollárra nőttek. Porat elmondta, hogy a vállalat egy többéves, 5 milliárd dolláros befektetést tervez a Waymo-ba.

Az Alphabet részvényei a jelentést követően a keddi zárás után 2 százalékot ugrottak, ezt követően azonban gyorsan vissza is adták ezt az emelkedést. Az Alphabet árfolyama az idei évben 30,3 százalékot emelkedett.

