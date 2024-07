Miért van egy kormánynak bitcoinja? Elkezdtek spekulálni?

A német állam, pontosabban Szászország június 19. és július 12. között a Bankhaus Scheich frankfurti értékpapír-kereskedőházon keresztül eladott közel 49 858 darab bitcoint, a tranzakcióból közel 2,9 milliárd dollár bevétele volt az államnak.

Első ránézésre ez egy piaci tranzakció is lehetne, mondjuk nem egészen a legjobb időzítéssel, mert azóta nagyot emelkedett a bitcoin árfolyama, a németek 57 710 dolláros átlagáron adták el a kriptokészletüket, most meg 67 ezer dollár felett áll az árfolyam.

Van is egy oldal, ahol real time lehet követni (jó a neve: iftheyhadheldbitcoin.com), hogy mekkora bevételről mondott le a német állam, a számláló most félmilliárd dollár közelében áll. Lehet kárörvendeni.

De miért volt egyáltalán a német államnak bitcoinja? Spekulál a német kormány?

Az első kérdésre az a válasz, hogy bűncselekményből. A másodikra pedig az, hogy nem spekulál.

De haladjunk sorban!

Ez a történet még a 2010-es évek elején kezdődött, amikor egy német startup megcsinálta a Netflix ottani elődjét, egy online filmportált, a Movie2K-t, ahol akár a legújabb hollywoodi kasszasikereket, filmeket és sorozatokat a megjelenés után nem sokkal lehetett streamelni, akár úgy is, hogy azokat Németországban hivatalosan még be sem mutatták. Közel 24 ezer film volt fent az oldalon, a csúcson a forgalom alapján a Movie2K benne volt Németországban az első 20-ban. Óriási siker!

Csakhogy az egész illegális volt.

Razziák, őrizetbe vételek jöttek az oldal üzemeltetőinél, a Movie2K-t pedig 2013 májusában lekapcsolták. A streamingportál üzemeltetőit letartóztatták, őket többek között szerzői jogok megsértésével, adócsalással és pénzmosással is vádolták, többeket közülük börtönbüntetésre is ítéltek.

A mi történetünk szempontjából viszont az az érdekes, hogy

a Movie2K-ból származó bevételeket az üzemeltetők többek között ingatlanokba és bitcoinba fektették.

Utóbbiból 50 ezer darabot az ügy egyik, 2019 óta előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottja adott át önként a hatóságoknak idén januárban. Akkor 43 ezer dollár közelében állt a bitcoin árfolyama, az 50 ezer darabos állomány pedig 2,2 milliárd dollárt ért.

A drezdai főügyészség úgy döntött, hogy bitcoinokat úgynevezett „sürgősségi értékesítés” keretében rövid határidővel értékesítik. A hivatalos indoklás szerint a folyamatban lévő büntetőeljárás lezárása előtt a vagyontárgyak eladása azokban az esetekben szükséges, ha jelentős, legalább tíz százalék körüli értékvesztés veszélye áll fenn. Mivel a bitcoin piaca igencsak volatilis, ezért el is adták a coinokat, de úgy, hogy azzal ne okozzanak nagyobb kilengéseket, az eladásokra három és fél héten keresztül, június 19. és július 12. között került sor.

Ez tehát a német állam bitcoinjainak a sztorija, nincs szó sem befektetésről, sem spekulációról.

Több kormány is van, amelyiknek vannak kriptoeszközei. A Bitcoin Treasuries adatai szerint több mint 517 ezer bitcoin van kormányoknál, ezek összértéke közel 35 milliárd dollár. Jelenleg 19,7 millió darab bitcoin van forgalomban (a teljes készlet pedig összesen 21 millió darab lesz valamikor 2140-ben), vagyis a kormányzati bitcoin holdingok a teljes mennyiség 2,6 százalékát adják.

Az Egyesült Államok kormányának birtokában a legfrissebb adatok szerint 213 ezer bitcoin van, ezek nagy részét bűncselekmények felderítése során foglalták le a hatóságok. A bitcoin-állomány legnagyobb része a dark web egyik piacterének, a Silk Roadnak a lekapcsolása után került az amerikai kormányhoz, 2021-ben 50 676 bitcoint foglaltak le a hatóságok, ennek az értéke akkor közel 3,4 milliárd dollár volt, a lefoglalás volt akkor az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának történetében a legnagyobb kriptopénz lefoglalása. Idén januárban újabb bitcoinok kerültek az amerikai kormányhoz, egy kábítószer-csempésztől, Banmeet Singhtól, akit brit hatóságok 2019-ben drogterjesztés vádjával tartóztattak le, és 2023-ban kiadták az Egyesült Államoknak, az amerikai hatóságok Singhet arra kötelezték, hogy adjon át 8100 bitcoint. A BTC mellett az amerikai kormány több százmillió dollárt tart más kriptovalutákban is, például ethereumban, USDC-ben és tetherben.

A második legnagyobb bitcoin-állománnyal, 190 ezer darabbal a kínai kormány rendelkezik, ezt is egy bűncselekmény felgöngyölítésekor foglalták le. A PlusToken befektetési csalás működtetőitől 2020-ban akkori áron közel 4 milliárd dollár értékű kriptocsomagot foglaltak le, ebben volt 194 775 bitcoin, 833 083 ethereum, de a lefoglalt kriptoeszközök között volt XRP, BCH, LTC, EOS, dash, doge és USDT is. A 190 ezer bitcoin piaci értéke jelenleg 12,7 milliárd dollár.

Az ukrán kormányhoz nem bűncselekmények, hanem adományok útján jutott el a bitcoin. A 2022. februári orosz inváziót követően Ukrajnában bankroham indult el, leállt a hazai devizapiac, az ukrán hrivnya durván leértékelődött. Az ukrán kormány ezért a kriptopiac felé fordult, és a közösségi médiában megosztotta kriptotárcákra adományokat várt és kapott, a bitcoinon kívül nagyobb volumenben érkezett ethereum és tether is.

El Salvador más utat jár be, mint az előzőek, az ország volt az első a világon, amely 2021-ben törvényes fizetőeszközzé tette a kriptopénzt, Nayib Bukele, az ország vezetője 2021-ben kezdett el közpénzből bitcoint vásárolni, van is egy honlap, ahol transzparensen közzéteszik az ország bitcoin-állományát, aminek a piaci értéke 390 millió dollár.

A kriptopiaci befektetőknek azért érdemes figyelni, hogy mi történik a kormányzati kripto-állományokkal, mert ha nagyobb eladásra kerül sor, akkor az akár tartósan nyomás alá helyezheti a piacot.

Ez történt idén júniusban és júliusban, amikor Németország eladta a fent már bemutatott bűncselekményből származó bitcoinokat. Miközben a világ részvénypiacai nagyot raliztak, a kriptopiacon nagy korrekció bontakozott ki, aminek egyik oka a németek eladása volt, a bitcoin árfolyama abban az időszakban 11 százalékot esett.

Fej-fej mellett áll a két jelölt, Kamala Harris és Donald Trump az amerikai elnökválasztási versenyben, a PredictIt-en még Trump vezet, a Reuters/Ipsos legfrissebb közvélemény-kutatása alapján viszont már Harris. Utóbbi kriptókkal kapcsolatos véleményéről kevesebbet tudunk, viszont ha Donald Trumpot választják meg az amerikaiak, az akár komoly változást is hozhat abban, ahogy az amerikai kormány és a szabályozó hatóságok gondolkodnak a kriptoeszközökről.

Trump előző elnöksége alatt nem volt a kriptók nagy barátja, itt egy idézet tőle 2019-ből:

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... {:url}