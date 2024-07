Egymásra talált a két milliárdos - Trump és Musk érdekkapcsolata

Elon Musk demokratapárti szavazóból Donald Trump lelkes támogatója lett, a világ leggazdagabb embere és a novemberi elnökválasztás elsőszámú esélyese egyre inkább egymásra talál, Trump elismerően beszél Muskról, Musk pedig anyagilag is támogathatja Trump kampányát. De mit nyerhet a kapcsolatból az egyik és a másik? És mire számíthatnak ebből az egészből a befektetők?

Musk letette a voksát Trump mellett

Elon Musk az elmúlt hónapokban módszeresen támadta Joe Bident és a demokratákat posztjaiban az X-en. Célkeresztjében elsősorban Biden életkora, egészségi állapota és bevándorlási politikája állt. Ezzel párhuzamosan Musk Trumpról is egyre sűrűbben posztolt, azokban legtöbbször védelmébe vette a volt amerikai elnököt, kiemelve, hogy Trump csak a média és az ügyészség elfogultságának áldozata a volt elnök ellen indított büntetőügyekben. Musk igazi véleményvezér, az X-en 191 millió követője van, tömegek véleményét képes befolyásolni, és az elmúlt hónapokban látványosan republikánus irányba húzott.

Musk nemcsak szavakkal, de pénzzel is támogatja Trumpot. Korábban a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Musk havi 45 millió dollárt tervez adományozni a republikánus America PAC-nak, amely a szavazók regisztrálására és a billegő államokra és levélszavazatok igénylésére való ösztönzésére összpontosít, hogy így ellensúlyozza a demokraták "get out the vote" kampányát. Musk már cáfolta a lap értesüléseit, kiegészítve azzal, hogy bár valóban tervezi, hogy adományokat juttat az America PAC-nak, de sokkal kisebb összegben, mint a WSJ által említett havi 45 millió dollár.

Nem volt felhőtlen a viszony

Musk nagy utat járt be a demokratáktól a republikánusokig. 2016-ban még a demokrata Hillary Clintonra szavazott, akkor Trumpról azt mondta, hogy nem tűnik olyan jelleműnek, ami jó fényt vetne az Egyesült Államokra. Miután Trump győzött, Musk azt mondta néhány munkatársának, hogy az eredmény azt bizonyítja, hogy egy szimulációban élünk, később Trumpot vesztesnek nevezte.

2016-ban Musk bekerült Trump tanácsadói közé, 2017-ben viszont kilépett az elnöki tanácsadó testületből, miután Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodásból. Aztán 2020-ban Musk Bidenre szavazott, és azt jósolta, hogy Trump politikai szereplésének vége.

De még két éve is ostorozta Musk Trumpot, akkor azt mondta, hogy Trumpnak nem kellene újra indulnia az elnökválasztáson, hozzátéve, hogy szerinte az elnöki ciklus kezdetén a törvényes felső korhatárának 69 évnek kellene lennie, utalva az akkor 76 éves Trump életkorára.

Trump sem finomkodott korábban Muskkal. Van egy híres posztja a Truth Social-on még 2022-ből, amiben Musk cégeiről ír, amik Trump szerint nem túl sikeresek és kormányzati támogatásokra szorulnak:

Forrás: Truth Social

Trumpnak van egy régebbi, sokat idézett, és alaposan félreértelmezett kijelentése arról, hogy mi várható akkor, ha novemberben nem őt választják meg elnöknek: Vérfürdő. Ezt azonban a korábbi amerikai elnök nem általánosságban a politikára vagy a közéletre értette, hanem az elektromos autókkal összefüggésben mondta.

Trump igencsak erősen fogalmaz, amikor az amerikai autóiparról beszél, szerinte az elektromos autók megölik az amerikai autóipart, az EV-k előretörésével kapcsolatban pedig a munkahelyek meggyilkolásáról beszél. Több alkalommal kijelentette, hogy a Biden-kormányzat megrendelte a michigani autógyártás elleni merényletet az elektromos autók értékesítésének ösztönzésével.

A republikánus elnökjelölt két hete azt is bejelentette, hogy ha megválasztják, 100 százalékos vámot vet ki a Mexikóban gyártott, de az Egyesült Államokba importált autókra. Ez érzékenyen érintené a Teslát is, amely már korábban bejelentette, hogy egy gigagyárat épít Mexikóban, részben azért, hogy onnan szolgálja ki az amerikai piacot. A Tesla erre reagálva szerdán be is jelentette, hogy leállítja a mexikói projektet, és megvárják a novemberi választásokat, mielőtt döntenének a gyárépítésről

Trump alelnök-jelöltje, J.D. Vance sem mondható az elektromos autók nagy barátjának, a korábbi megújulóenergia-hívő egy éles fordulattal most már az olaj- és gáziparban hisz, van egy elég groteszk törvényjavaslata, amivel az elektromos autók helyett a benzines és dízeles autókat támogatnák, ráadásul azok az autók kapnának több támogatást, amik nagyobbak, nehezebbek és több utast tudnak szállítani, a Drive American Act értelmében a teljes, 7500 dolláros jóváírást azon autók után lehetne megkapni, amelyek nagy rakományt és sok embert tudnak szállítani. A törvényjavaslat szerint minden egyes eladott amerikai összeszerelésű, benzines- vagy dízelüzemű jármű automatikusan 2500 dolláros árcsökkentésre lenne jogosult, további 500 dolláros ösztönzést adnak minden 250 fontnyi, 1000 fontot meghaladó hasznos teherbírású jármű után, és 4 felett minden egyes további ülés után további 1 000 dollárt adnának. Ez sem egészen az, amit a Tesla hirdet, vagy aminek a Tesla nagyon örülne.

Mit akarhat Musk? És mit Trump?

Musk alapvetően az illegális bevándorlás, a transzneműek jogai és a Biden-kormányzat Teslával szembeni bánásmódja miatt dühös liberálisokra/demokratákra.

Az egyik téma, amiben Musk és Trump hasonló véleményen van, az az illegális bevándorlás. Állítólag a témában Musk mondott néhány erőset Trump rezidenciáján, szerinte az idei lesz az utolsó szabad választás Amerikában, mert ha Biden nyer (akkor még versenyben volt a jelenlegi elnök), akkor a papírok az országban tartózkodó bevándorlók millióit legalizálják, és azzal vége is a demokráciának.

Egy másik témában is a demokratákkal szemben, a republikánusok oldalán áll Musk. Kaliforniában Gavin Newsom demokrata kormányzó aláírta az LMBTQ+ diákok magánéletének védelmét szolgáló törvényt, amely megtiltja az iskoláknak, hogy tájékoztassák a szülőket, ha egy gyermek megváltoztatja nemi identitását. Ez az első ilyen jellegű állami törvény az Egyesült Államokban, ezzel szemben pedig hangosan kikelt Musk, aki azzal fenyegetőzött, hogy a SpaceX és az X székhelyét Kaliforniából Texasba helyezi át, arra hivatkozva, hogy ellenzi az LMBTQ+ diákok védelmét célzó új kaliforniai törvényt.

Persze üzleti érdekek is szerepet játszanak abban, hogy Musk a republikánusok felé fordult. Musk az elmúlt években számtalan alkalommal támadta a Biden-kormányzatot, például amiatt is, hogy a kormány az elektromos járművek támogatásával többnyire a szakszervezetek által támogatott amerikai autógyártóknak kedvezett, Musk pedig mereven ellenáll azzal szemben, hogy a Teslánál létrejöjjenek és megerősödjenek a szakszervezetek.

Üzleti érdek az is, hogy Musk cégei, mint a Tesla és a SpaceX kedvező szabályozói környezetet és komoly megrendeléseket kapjanak a republikánus kormánytól a kampányban nyújtott támogatásokért „cserébe”.

A másik oldalon Trump egyrészt azt nyerheti Musk támogatásával, hogy a világ egyik legnagyobb erejű és hangú véleményvezére, influenszere áll mellette, aki hatalmas követőtáborán keresztül képes szélesebb tömegek véleményét befolyásolni, irányítani, másrészt közvetlen és közvetett anyagi támogatást is remélhet Musktól, Musk maga is tervezi támogatni a republikánus kampányt, de szavára hatalmas pénzek mozdulhatnak meg más támogatóktól.

Mi az üzenet a befektetőknek?

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Musk politikai szerepvállalásának már vannak kézzel fogható hatásai a Tesla működésére. A Tesla gyakorlatilag nem költ reklámra, más utat választottak, Elon Musk nyilvános szereplései, megszólalásai bőven elegendőek ahhoz, hogy a fél globális média a Teslával foglalkozzon, ezért is van az, hogy Musk megnyilvánulásai a Tesla vevőire és a Tesla-részvények befektetőire is hatnak.

A Tesla egyik befektetője, Ross Gerber szerint Musk viselkedése miatt nem tud eladni autókat a Tesla.

Basically tesla cant sell its cars due to Elons behavior. Lets stop blaming the Houthi rebels or German environmental terrorists. Or a recession that never came. Or interest rates. Only one person responsible for this. $TSLA — Ross (Gerber) April 2, 2024

A kijelentés nyilván erős, hiszen továbbra is ad el autókat a Tesla, a frissen közzétett adatok alapján idén az első félévben 831 ezer autót adtak el, de van egy statisztika, ami alapján az látszik, hogy nagyon nincs jó hatással Musk politikai aktivitása az autóvásárlókra. A CivicScience elemző cég adatai szerint a Tesla népszerűsége a demokraták körében 16%-ra esett vissza, szemben a januári 39%-kal, de a republikánusok körében sem sokkal jobb a helyzet, az adatok szerint ott a Tesla népszerűsége 23%-ra csökkent az év eleji 36%-ról. A CivicScience vezérigazgatója, John Dick szerint az adatok azt mutatják, hogy a demokraták - szorosabban, mint a republikánusok - Elon Muskot és tetteit a márkához kötik.

Egy ismert Tesla-shortos, Mark Spiegel is elmondta a véleményét a témában, Spiegel nyilván poziból is beszél, amikor azt mondja, hogy Musk teljesen elidegenítette a Tesla vásárlói bázisának nagy részét, ez pedig ki fogja nyírni az üzletet.

Musk egyébként már röviden elmondta a véleményét arról, hogy Trump esetleg kivezetheti az elektromos autók állami támogatását. Szerinte ez is csak segítené a Teslát, emögött a logika az lehet, hogy más gyártók csak állami támogatásokkal együtt képesek profitábilisan vagy mérsékelt veszteséggel EV-ket gyártani, miközben a Tesla már támogatás nélkül is megáll a saját lábán.

Take away the subsidies. It will only help Tesla. Also, remove subsidies from all industries! {:url} — Elon (Musk) July 16, 2024

Musk szerint egyébként is hosszú időtávban érdemes gondolkodni, és azt mondta, hogy az autóvásárlást ösztönző állami támogatások a jövőben nem lesznek fontosak, mivel a Tesla értéke túlnyomórészt az önvezetés, a vállalat az önvezető technológiára összpontosít, a többi dolog (mint amilyen az autóvásárlási támogatás) csak zaj az önvezetéshez képest.

Címlapkép forrása: Matt McClain/The Washington Post via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ