Nagyon nem szép, ami a Guccinál történik, a földbe döngölik a részvényeket

Hétéves mélypontra esett a ma reggeli kereskedésben a Gucci márkát forgalmazó Kering részvényeinek árfolyama, miután a társaság közzétette gyorsjelentését . A luxuscég bevételei nagyot estek az első félévben, részben a kínai eladások csökkenése miatt, és az év második felére is gyenge kilátásokat fogalmazott meg a menedzsment.

Az első félév főbb számai:

a csoportszintű bevételek összehasonlítható alapon 11 százalékkal estek, a legnagyobb visszaesést a Gucci márka könyvelte el, ahol 18 százalékkal csökkentek az eladások

az Ázsia-csendes-óceáni térségben, amely a bevételek mintegy harmadát adja, 22 százalékos volt a visszaesés, de a nagyobb piacok közül Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is csökkenés volt, 8, illetve 11 százalékkal estek a bevételek, egyedül Japán tudott növekedni

az EBITDA 28 százalékkal, a működési eredmény 42 százalékkal csökkent, a nettó eredmény pedig a felére esett az előző év azonos időszakához képest

a vezetőség hozzátette, hogy a működési eredmény alakulása összhangban volt az első negyedév végén publikált várakozásokkal

a nettó hitelállomány 9,9 milliárd eurót tett ki, ami a két és félszerese az egy évvel korábbinak.

A csalódást keltő első félév után a második félévre is gyenge kilátásokat fogalmazott meg a menedzsment, a cég működési eredménye 30 százalékkal csökkenhet, amit „a luxusfogyasztók keresletének alakulását befolyásoló bizonytalanságokkal” indokolt a cég. Különösen a kínai piac aggasztó, ahol lecsengett a Covid-járvány utáni nagy boom a luxuscikkek piacán is. Kína hagyományosan a legerősebb piac a Gucci márka számára, de most az ingatlanválság és a fiatalok magas munkanélkülisége visszaveti az eladásokat.

A Kering részvényei reggel hétéves mélyponton kezdték a napot, 2017 augusztusa óta nem látott szintre esett az árfolyam. Jelenleg 7,7 százalékos mínuszban áll a részvény.

Címlapkép forrása: Gucci