Nagy bejelentést tett Trump, megremegett az egész kriptopiac

Donald Trump azt mondta, hogy kirúgja az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet elnökét, és kripto-barát vezetőket választ, ha megnyeri a novemberi elnökválasztást, írja a Bloomberg.

Ma délután ismertetem a tervemet annak biztosítására, hogy az Egyesült Államok legyen a Föld kriptofővárosa és a világ Bitcoin-szuperhatalma

- mondta Trump a Bitcoin 2024 konferencián.

Az összegyűlt tömeg hangosan éljenzett, amikor Trump azt mondta, hogy kirúgja Gary Gensler SEC-elnököt, akinek a megbízatása csak 2026-ban jár le. Ha megnyeri az elnökséget, Trumpnak jelentős befolyása lenne a kriptoiparág legfőbb szabályozói felett.

Lesznek szabályozások, de mostantól a szabályokat olyan emberek fogják írni, akik szeretik az iparágat, nem pedig gyűlölik

- mondta Trump.

Azt is ígérte, hogy kriptoipari elnöki tanácsadó testületet hoz létre, és létrehoz egy stabilcoin keretrendszert.

Zachary Bradford, a Cleanspark Bitcoin-bányász társalapítója és vezérigazgatója "történelmi pillanatnak" nevezte Trump beszédét. Trump többször is utalt a bányászokra, és azt mondta, hogy "Amerika lesz a világ vitathatatlan Bitcoin-bányászati nagyhatalma".

A bitcoin árfolyama az elmúlt órákban hektikusan mozgott, szombaton már 69 ezer dollár felett is állt.

Az ethereum is nagy utat járt be, 3300 dollár felett és 3200 is álltak a jegyzések az elmúlt órákban.

