Francia fűtőanyag felé fordul Paks? - A szlovákok leszerződtek

Hosszú távú nukleáris fűtőanyag ellátási szerződést kötött egymással a francia Framatome és a Szlovák Villamosművek, amelynek keretében 2027-től a Framatome által gyártott fűtőanyag érkezik a szlovák atomerőművekhez. Ezek egyébként ugyanolyan VVER-440-es típusú blokkok, mint amelyek Pakson is működnek, és a Framatome által a közelmúltban elnyert uniós támogatási program partnerei között a Szlovák Villamosművek mellett az MVM Paksi Atomerőmű is megtalálható.

A Framatome és a Szlovák Villamosművek minapi bejelentése értelmében az orosz fűtőanyag diverzifikáció jegyében 2027-től a francia cég is szállít majd nukeáris fűtőanyagot a mohi és a bohunicei atomerőművek működő blokkjaihoz. Ahogy a szöveg utal rá: ezzel a megállapodással azt a szállítási-ellátásbiztonsági kockázatot akarják kiküszöbölni, amely az orosz-ukrán háború miatt nőtt meg orosz oldalon. Rámutatnak, hogy az Euratom egyébként is azt ajánlja, hogy ne csak egy, hanem legalább két fűtőanyag beszállítóval legyen szerződése azoknak az európai atomerőműveknek, amelyek orosz fűtőanyagot használnak. Ezzel összhangban tavaly télen a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója, Horváth Péter János azt hangsúlyozta egy sajtótájékoztatón, hogy "egy szállító nem szállító, mindenképpen kell keresni alternatívákat is".

A szlovákokkal kötött megállapodás közvetlen előzménye, hogy a Framatome júniusban 10 millió eurós uniós támogatást nyert el az orosz technológiájú atomerőművi blokkokhoz szállítandó alternatív üzemanyag kifejlesztéséhez, és a Framatome, illetve az Európai Bizottság erről szóló közleményeiben benne van, hogy a 17 európai partnert összefoglaló programban benne van Magyarországról az MVM Paksi Atomerőmű is. Egy évvel ezelőtt az amerikai Westinghouse svéd leányvállalata által vezetett konzorcium is elnyert szintén 10 millió eurót ugyanerre a célra, és abban a programban is részt vett az MVM Paksi Atomerőmű. Erről akkor a magyar vállalat is kiadott egy közleményt, a Framatome által minap elnyert programról, illetve az abban való magyar partneri részvételről azonban nem találtunk hírt a Paksi Atomerőmű oldalán.

Tavaly nyáron egyébként - miután a Westinghouse által elnyert támogatásról szóló hír, illetve az abban való magyar partneri részvétel híre megjelent, együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és a Framatome, amely a kezdeti bejelentés szerint a nukleáris fűtőanyag szállítás területére is kiterjed, aztán a Miniszterelnökség azt hangsúlyozta, hogy nem lesz francia fűtőanyag Pakson.

Ezután tavaly novemberben Lantos Csaba energiaügyi miniszter javaslatot terjesztett elő a kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésének módosítására, amely lehetővé teszi alternatív üzemanyagok használatát a Paksi Atomerőműben. Decemberben aztán Horváth Péter János azt hangsúlyozta: műszaki akadálya nincs annak, hogy a négy egyforma paksi blokk valamelyikébe az orosztól eltérő, akár francia, akár amerikai nukleáris fűtőanyag kazettákat helyezzenek be, de ezt majd csak akkor érdemes megtenni, amikor az üzemidő-hosszabbítás miatt egyébként is leáll egy adott blokk, tehát majd csak 2028-2030 tájékán.

