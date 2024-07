Nem bonyolult: ha Trump lesz a következő amerikai elnök, bitcoinba kell fektetni

Trump néhány éve még igencsak kritikus volt a kriptoeszközökkel szemben, a bitcoint többször is támadta nyilvános kijelentéseiben. 2018-ban azt mondta Steve Mnuchin pénzügyminiszternek, hogy "menjen utána" a bitcoinnak, 2019-ben pedig arról beszélt, hogy a kriptovaluták "nem pénzek" és "légből kapottak".

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... {:url}