Nagy meglepetés a japán jegybanktól, megremegtek a piacok

Kamatdöntő ülést tartott a Bank of Japan, a japán jegybank meglepetésre vártnál nagyobb mértékben emelte a jegybanki alapkamatot és bejelentette a kötvényvásárlások volumenének csökkentését. A hírre heves mozgások voltak a japán jenben, a részvénypiacon viszont egyértelműen pozitív a hatás.

Két napos kamatdöntő ülést tartott a Bank of Japan, amelyet követően a jegybank két dolgot jelentett be:

0-0,1 százalékról 0,25 százalékra emeli az alapkamatot

a kötvényvásárlás volumenét a jelenlegi 6-ról 3 billió jenre csökkenti 2026 első negyedévétől

A két bejelentés közül az első a nagyobb meglepetés, a piaci szereplők nagy része nem várt most kamatemelést (tegnapi elemzésünkben is írtunk arról, hogy nagy intézményi szereplők, mint a Blackrock vagy a JP Morgan szerint nem emel kamatot a BoJ), a Reuters által július 10-18-án megkérdezett közgazdászok több mint háromnegyede arra számított, hogy a jegybank ebben a hónapban nem változtat a kamatlábakon, és az volt a várakozás, hogy ha jön is kamatemelés, akkor 10 bázispont lehet a mértéke.

Vagyis a vártnál nagyobb kamatemelés jött Japánban.

A második bejelentés a mennyiségi szigorításról már inkább megfelelt a vártnak, annak időzítése csak az érdekes, ugyanis nem a közeljövőben, hanem több mint másfél év múlva csökken csak 3 billió jenre a kötvényvásárlás havi volumene.

A jegybanki bejelentésre hevesen reagált a jen, a dollárral szemben a jegyzések ma nagy utat jártak be, 153,89 és 151,61 között, jelenleg a 153-as szint körül áll a jegyzés. A 10 éves japán államkötvények hozama mérsékelten csökkent.

A japán részvénypiacon viszont egyértelműen pozitív a kamatemelés fogadtatása, a Nikkei 1,7 százalékot emelkedett

Tegnapi elemzésünkben már írtunk arról, hogy a márciusi kamatemelést követően a pénzügyi szektor vállalatainak és az exportorientált cégeknek (pl. autóipari cégek) a részvényárfolyama reagált érzékenyen, és így van ez ma is. A Nikkei emelkedésében fontos szerepet játszik a pénzügyi szektor, a japán jegybank kamatemelését követően a befektetők azt árazzák, hogy a pénzügyi szektor vállalatainak marzsai és a befektetési banki bevételek emelkednek majd.

A Mizuho Financial árfolyama 5,2, a Concordia Financial 4,8, a Mitsubishi UFJ Financial 4,6, a Nomura árfolyama pedig 3,5 százalékot emelkedett.

Címlapkép forrása: Wataru Sekita/The Asahi Shimbun/Bloomberg via Getty Images

