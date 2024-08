Vérfürdő a japán tőzsdén

Világszerte elromlott a hangulat a tőzsdéken, de a japán részvénypiacon különösen nagy volt az esés, a folyamatosan erősödő jen miatt a befektetők elkezdtek árazni egy új narratívát.

Igazi vérfürdő volt ma a japán tőzsdén, a vezető részvényindexek 2020 óta nem látott mértékben estek, több fontos részvény árfolyama 10 százaléknál is nagyobb mértékben zuhant.

A Nikkei 225 értéke 5,7 százalékot esett, a Topix index pedig 6,1 százalékot.

A befektetők elsősorban a pénzügyi szektor és az exportorientált vállalatok részvényeitől igyekeztek szabadulni. A Daiwa Securities 19, a Mitsubishi UFJ Financial és a Chiba Bank 12, a Sumitomo Mitsui Financial, a Mizuho Financial és a Nomura 11 százalékot zuhant.

Hogy miért volt ekkora zuhanás a japán tőzsdén?

Szerdán nagy meglepetésre kamatot emelt a japán jegybank, amire az első piaci reakció még pozitív volt, hiszen a befektetők azt kezdték el árazni, hogy a kamatemelésre azért kerülhet sor, mert van érdemi infláció, ha pedig emelkednek az árak, az jót tesz a vállalatok bevételeinek és marzsainak, ráadásul a magasabb kamatok a pénzügyi szektor jövedelmezőségét is javíthatják. Ha a kamatemelés nem jár érdemi jenerősödéssel, akkor minden rendben. Csakhogy a jen erőteljes erősödésnek indult, és áttörte a lélektani szempontból fontos 150-es szintet a dollárral szemben.

Ezzel pedig egy új narratíva erősödött meg:

az erős jen tönkreteszi az exportorientált japán cégek növekedési kilátásait, és árt a turizmusnak is.

De az erős jenen túl is vannak tényezők, amik nyomás alatt tartják a japán részvénypiacot:

Alaposan elromlott a nemzetközi befektetői hangulat, az európai és az amerikai részvénypiacok is lefordultak.

10 hónapja nem látott mértékű volt a külföldiek tőkekivonása a japán részvénypiacon.

A Goldman elemzői szerint a japán piac crowded trade volt, néhány nagyvállalat részvényeiben masszív pozíciók alakultak ki, ha pedig mindenki egyszerre próbálja zárni a pozícióit, az nagy szakadáshoz vezet az árfolyamokban.

Címlapkép forrása: Javier Ghersi Todos los derechos reservados. via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ