Fontos változás történt a gázszámláknál, de van egy kis gond

A gázfogyasztók jelentős része a kettős árrendszer bevezetése óta nagyon nem tudott kibékülni azzal, hogy nem értettek az MVM számlázási rendszerét. Főleg az időjárást is figyelembe vevő tényező volt számukra bonyolult. A gyakorlatban ugyanis ez azt jelentette, hogy egy melegebb hónapban adott mennyiségű gázért többet fizettek, mint egy hidegebb hónapban.

Ezt próbálja orvosolni az új rendszer. A szakértők szerint azonban ugyanúgy nem fogják érteni a számlát. "Kivették az egész számlázás lelkét, jelesül azt, hogy a kedvezményes mennyiség kövesse az aktuális időjárást" - ezt már Ribárszki Anna írta az Infostart érdeklődésére.

Az immáron 110 ezres, és a gázszámlaanomáliákkal foglalkozó, és egyben segítő Facebook-csoport alapítója szerint az “ősbűn” az volt, hogy 2022-ben az MVM-nek nem azt kommunikálta, hogy a fogyasztási görbe egy dinamikusan változó dolog, és pont úgy változik, ahogy az időjárás. Tehát, ha melegebb van és kevesebbet fűtünk akkor az éves elosztásban kevesebb kedvezményes gázt jár, ha hidegebb, és többet, akkor több. Ehelyett “kikerült egy táblázat, félreérthető szöveggel, amiből az emberek azt hitték, hogy ez egy kőbe vésett dolog, annyi jár egy-egy hónapra, és kész”. Pedig a gyakorlatban az elmúlt 2 évben a számlázás követte az időjárást. Tavaly szeptemberben, amikor végig meleg volt, és praktikusan nem kellett fűteni, csak 18-19 köbméter gáz járt egy hónapra, ezt a hidegebb hetekben, jellemzően január végén, “visszaadták, és akkor akár 350 köbmétert is kaphatott kedvezményesen a fogyasztó.

Ez mostantól nincs, jön a fix táblázat.

Ez pedig azért lehet problémás a civilben matematikatanár szerint mert olyan nincs, hogy egy-egy hónapon belül minden napra ugyanannyi hőmennyiség járna. “Nem tudom, ezt az időjárással is megbeszélték-e, hogy szeptember 1-jén hirtelen legyen kicsit hűvösebb, és szeptember 30-ig minden áldott nap pont ugyanolyan hűvös legyen. Aztán október elsején hirtelen ugorjon lejjebb a napi középhőmérséklet lejjebb, és aztán egész októberben minden nap pont ugyanannyi legyen”.

Miért lehet ez gond? A szakértő példán magyarázza el. “Ha olyan szeptemberünk lesz, mint tavalyelőtt – akkor nagyon hideg volt - a dinamikus számolással átcsoportosított durván 60 m3 kedvezményes gázt a rendszer -, akkor vagy fázni fog a fogyasztó, vagy piacit fizet akkor is, ha éves szinten egyébként belefér a kedvezményes mennyiségbe. Merthogy most kb. 37 m3 jár majd szeptemberre, ha hideg lesz, ha meleg."

Látszik, hogy mindkét esetben a ciklus elején volt szükség nagyobb mennyiségre, mint amit ez az átlagos görbe ad. Ha idén is hasonló lesz az időjárás, akkor borítékolható, hogy piacit fizet az is, aki egyébként teljes évben elvben kedvezményes mennyiséget fogyasztja el. Aztán persze, később visszaárazzák neki kedvezményesre, mert a görgetés ugyanúgy megmarad, mint eddig, de előre fizetünk.

Ezzel a fix görbével csak akkor nem lesz baj, ha idén "valami csoda folytán pont úgy fog lefutni az időjárás, ahogy a 20 éves görbe, vagy, ha idén a ciklus elején melegebb lesz."

Egy trükk

Mint szakértőként azonban nem javasolhatja azt, (ha valaki ki tudja számolni, hogy mennyi kedvezményes gáza maradt meg 2023 augusztus 1-je és 2024 július 31-je közötti időszakra), hogy augusztus 9-ig, időközi (soron kívüli) diktálással akkora mennyiséget valljon be, amennyi feleslege maradt. Pontosabban ezt is arányosítja a rendszer, de így tudunk valamennyit átmenteni erre a rezsicsökkentett évre. Ennél is van egy kis csavar. A diktálósoknál a rögzítés napjára jegyzi be a rendszer, az egyenletes részszámlásoknál visszadátumozza 07.31-re az adatokat.

Az a bizonyos 63645 MJ (Budapesten jellemzően olyan 1812 köbméter) mindenkinek és minden évben teljes mértékben jár.

