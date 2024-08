Nagy esés után visszapattanás kedden az amerikai tőzsdéken, de a mai napnak is van nagy vesztese

Az amerikai tőzsdék eddig jelentős növekedést mutattak a tegnapi jelentős visszaesést követően. A S&P 500 eddig 2,1 százalékos emelkedésben van, a DOW 1,49 százalékos növekedést ért el eddig, a Nasdaq pedig 2,16 százalékot.

Az elmondások szerint több technológiai részvény is visszapattant a hétfői nagy esést követően. Kiemelkedik ezek közül az NVidia, amely már 6 százalékos pluszban van, de a Meta is 5 százalék felett van. Kilóg a sorból némileg az Apple, amely ma is enyhe csökkenésben van eddig. A hangulatot az is segítette, hogy a tegnapi vérfürdőt követően ma a japán piac is sokkal jobb hangulatban volt.