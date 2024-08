Belenyúlt a rezsicsökkentési rendszerbe a kormány: tízmilliárdot spórolt 111 ezer háztartás

Ez a spórolás úgy jött össze, hogy április elejétől július végéig, tehát a fűtési szezon vége utántól, mind a 122 napra közel 522 MJ-nyi földgáz járt kedvezményes, rezsicsökkentett áron (az éves 63645 MJ-nyi rezsivédett keretből ennyi esik egy napra), és csak az efölé lógó mennyiségre lépett be az átalányban fizetők számláján a 7,5-szeres gázár. Ha nem módosított volna a kormány egy jogszabályt, és ha nem tért volna át a számlázási rendszer tavasztól a naparányos kedvezményes mennyiségre, akkor sok család a korábban megszokottnál jóval magasabb számlákkal szembesült volna idén is amiatt, hogy az 2023. augusztus elejétől 2024. július végéig járó rezsivédett éves gázmennyiséget (63645 MJ) már kimerítették az átalányfizetés mellett, és így folyamatosan belépett volna a teljes fogyasztásukra a 7,5-szeres gázár.

Ez egyébként 2023 tavaszán-nyarán 90 ezer háztartással meg is történt, és éppen ennek megismétlődését akadályozta meg egy idén tavaszi jogszabálymódosítás, amely alapján áttérhetett az MVM az átalányosoknál a naparányos elszámolási módra.

A kormány oldalán folytatódó hír emlékeztet rá, hogy a rezsicsökkentés jóvoltából tartósan a magyar családok jutnak a legolcsóbban villamos energiához és földgázhoz Európában. Az áram átlagára a német, cseh, ír és angol háztartások számára négyszer, a gázé a svédeknek tizenkétszer, a hollandoknak hétszer, az olaszoknak ötször magasabb. Arra is emlékeztet a hír, hogy a Századvég kutatása szerint a magyar családok küzdenek a legkevésbé fűtési nehézségekkel az Európai Unióban. A hazai válaszadók mindössze 7 százaléka számolt be arról, hogy nem tudja megfelelően fűteni lakását, ez a 27 tagállaméi közül messze a legkedvezőbb arány. Végül rögzítik, hogy a rezsicsökkentési rendszer keretében tíz magyar háztartásból a gáz esetében kilenc, az áramnál nyolc felhasználása maradt a kedvezményes sávhatár alatt, azaz

a háztartások 90%-át nem érinti a 7,5-szeres gázár, illetve a háztartások 80%-át nem érinti a kétszeres áramár.

A most augusztus elsején indult új rezsicsökkentési évben továbbra is 63645 MJ földgáz jár kedvezményes, 102 forint körüli összegen, de közben fontos változásról is bejelentést tett az MVM, amely az átalányosok (havi egyenleges részszámlások) mellett a diktálósokat, illetve az éves leolvasáson alapuló számlákat is érinti. A számlázási rendszer egyszerűsítésének jegyében eltörölte a napi átlaghőmérséklethez igazodó korrekciós tényezőt, illetve a fogyasztói profilon (csak fűtésre, vagy fűtésre és főzésre, illetve vízmelegítésre is használja a fogyasztó a gázt) alapuló korrekciós tényezőt.

Így tehát csak az ún. fogyasztási jelleggörbe számít majd, azaz az elmúlt 20 év átlagában megfigyelt havi gázfogyasztási tendencia, és ehhez igazodik az, hogy az egyes hónapokban mennyi kedvezményes gázmennyiség jár, és ezt kell a napok számával leosztani. A két egymást követő hónapot érintő havi részszámla esetén mindezt úgy kell kiszámítani, hogy az egyik hónapra járó, naparányosra lebontott gázmennyiséghez hozzá kell adni a másik hónapra járó, naparányosra lebontott gázmennyiséget és csak az efeletti mennyiségekre lép be a 7,5-szeres gázár. Így tehát amint az alábbi táblázatban láthatjuk: januárban például naponta 11,5 köbméter gáz jár kedvezményes, rezsivédett áron, júniusban viszont csak napi 0,6 köbmétert.

Emellett szintén minapi hír, hogy az MVM azon mikrovállalkozások esetében, akik 2022. augusztus 1-jén egyetemes szolgáltatásban voltak, de azt követően nyilatkozattételi kötelezettségüket elmulasztották, az utólagos igazolások benyújtása esetén méltányosságot gyakorol. Egyrészt a 2022. augusztus 1-től a szerződésük megszüntetéséig kiállított feláras áramszámlák befizetésétől eltekint, másrészt visszatérhetnek az egyetemes szolgáltatásba.

