Mínuszban zárt Amerika

Portfolio 2024. augusztus 07. 22:02

A hétfői globális eladási hullám után kedden részben visszapattantak a piacok, az emelkedés elsősorban az USA-ban volt határozott, míg az európai részvényindexek között inkább csak csapkodást láttunk. A Wall Street három napi esésből történt felpattanása segített javítani a globális hangulatot, Ázsiában ma is folytatódott a visszapattanás. A japán tőzsde a hétfői történelmi zuhanását szinte teljes ledolgozta mostanra, részben annak is köszönhetően, hogy a Bank of Japan helyettes kormányzója szerint a jegybank nem fog kamatot emelni, amíg a piacok instabilak. Ami Európát illeti, a hangulatjavulás ide is megérkezett, pluszban vannak a vezető részvényindexek és az amerikai tőzsdék is emelkednek a szerdai kereskedésben. Az amerikai tőzsdék is emelkedéssel nyitottak, de a kereskedés végére elromlott a hangulat.