Nagyot ralizott ma az OTP

Portfolio 2024. augusztus 07. 17:15

A mai napot összegezve azt lehetett látni, hogy visszatért a nyugalom a piacra és megjöttek azok a vevők is, akik vételi lehetőséget látnak a piac közelmúltbeli gyengeségében. Mindez a magyar tőzsdére is igaz volt, hiszen itt is komoly emelkedést láttunk, a BUX végül jelentős pluszban fejezte be a napot, elsősorban az OTP kiemelkedően jó teljesítményének köszönhetően.