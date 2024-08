Sokkoló adatok érkeztek a német autóiparból

MTI 2024. augusztus 07. 08:59

Mintegy kétharmados kapacitáson termeltek tavaly a német autógyárak a főként az elektromos járművek iránti alacsony kereslet miatt. Az Audi emiatt egy egész telephely fenntartását is mérlegre tette és példáját más gyárak is követhetik - mondta Stefan Bratzel iparági szakértő a Bergisch Gladbach-i Centre of Automotive Management (CAM) munkatársa a dpa hírügynökségnek.