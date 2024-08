Tarol a BYD a magyarországi céges elektromos gépjármű beszerzési pályázaton

A 30 milliárd forintos keretösszegű vállalati elektromos gépjármű támogatási pályázaton az igényelt támogatások összege már 16,3 milliárd forintnál jár, és a cégek 3200 személygépkocsi mellett már több, mint 1000 kisteherautóra is kértek támogatást – közölte csütörtökön az Energiaügyi Minisztérium. Sőt a tárca a Facebook-posztban szokatlan módon azt is felfedte, hogy milyen gépjármű típusból mennyire igényeltek már támogatást. Így derült ki az, hogy a kínai BYD különböző típusaira együttesen már 1083 darab támogatási igényt nyújtottak be a cégek, és ezzel messze ez a legkeresettebb minden márka közül.