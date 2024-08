Megjelentek az ESG-tanácsadókra és a képzéseikre vonatkozó szabályok

Négy új rendelet is megjelent a legfrissebb Magyar Közlönyben az ESG-tanácsadókat okatató intézményekre, azok akkreditálására, az ESG-tanácsadók akkreditálására és az ESG-tanácsadói képzés követelményeire, tananyagára, díjára vonatkozóan. A szeptember 4-i Sustainable World konferencián az ESG-törvényről tart előadást Molnár Csaba Gábor, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság ESG vezetője.

A legfrissebb Közlönyben több rendelet is megjelent az ESG-tanácsadókat oktató intézmények akkreditációs szabályairól, valamint az ESG-tanácsadók akkreditálásáról is, illetve a képzés követelményeiről, az alkalmazott díjtételekről:

Kormányrendelet az ESG tanácsadókat oktató intézményként történő akkreditálás részletes eljárási szabályairól (244/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelete)

Ez a kormányrendelet az ESG-tanácsadókat képző és oktató intézmények akkreditálásának eljárási szabályait határozza meg. A rendelet alapján a vállalkozásfejlesztési ügynökség jogosult akkreditációs hatóságként eljárni, és hivatalosan elismeri azokat az intézményeket, amelyek megfelelnek az ESG tanácsadói képzések követelményeinek. Az akkreditációra felsőoktatási intézmények nyújthatnak be kérelmet:

"akkreditáció iránti kérelmet nyújthat be a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 6. §-ának megfelelően államilag elismert felsőoktatási intézmény, amely ESG tanácsadókat oktató intézményként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet vagy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (2) bekezdésében és (3) bekezdésében meghatározott jogi személy." Az akkreditáció három évig érvényes és megújítható.

Sustainable World 2024 A szeptember 4-i Sustainable World konferencián előadást tart az ESG-törvényről Molnár Csaba Gábor, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság ESG vezetője. Részletek a linken.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelete az ESG-tanácsadóként történő akkreditálás eljárási szabályairól és az ESG tanácsadók nyilvántartásáról (11/2024. (VIII. 8.) SZTFH rendelet)

Ez a rendelet az ESG-tanácsadók akkreditálásának és nyilvántartásának eljárási szabályait határozza meg. Az ESG-tanácsadók akkreditációja kérelem alapján indul, amelyet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához kell benyújtani. A rendelet részletesen leírja, hogy milyen adatokat és dokumentumokat kell benyújtani a természetes személyeknek (a jelenleg is ESG-tanácsadóként dolgozóknak pl. a végzettségüket, képesítésüket igazoló okiratot) és jogi személyeknek az akkreditációs kérelemhez, de a szakmai gyakorlat igazolásának módjára is kitér:

"Az NGM rendelet 3. § a)–d) pontja szerinti szakmai gyakorlatról az a személy állítja ki a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt igazolást, aki a tevékenység végzésekor a természetes személy kérelmezőt munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatja vagy foglalkoztatta, vagy amelynek a természetes személy kérelmező a személyesen közreműködő tagja. A természetes személy kérelmező köteles ESG adatszolgáltatásra kötelezett szervezettől származó olyan, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt referencianyilatkozatot is benyújtani, amely igazolja, hogy a foglalkoztató a referencianyilatkozat kiállítója részére az NGM rendelet 3. § a)–d) pontja szerinti tevékenységek közül mely tevékenységet hány órában végzett. A referencianyilatkozat kiállítása érdekében a foglalkoztató a természetes személy kérelmező erre irányuló megkeresését követő 7 napon belül köteles az ESG adatszolgáltatásra kötelezett szervezetet megkeresni....a (3) bekezdés szerinti referencianyilatkozat helyett megbízási szerződéssel vagy egyéb okirattal is igazolhatja a foglalkoztató által elvégzett tevékenységet."

Rendelet az ESG-tanácsadóként történő akkreditálás követelményrendszeréről (29/2024. (VIII. 8.) NGM rendelet)

A Közlönyben szereplő egy további ESG-tanácsadással kapcsolatos rendelet a tanácsadói akkreditáció követelményeit is meghatározza. Ez alapján az akkreditált ESG-tanácsadóknak meg kell felelni ezeknek a kritériumoknak:

"2. § (1) Az ESG tanácsadóként való akkreditálás feltétele a (2), a (3) vagy a (6) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés.

(2) Az akkreditált státuszhoz a természetes személy ügyfélnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel; b) a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (vállalkozásfejlesztési ügynökség) által akkreditált ESG tanácsadókat oktató intézmény által szervezett ESG tanácsadói képzés keretében ESG Tanácsadó képesítést szerzett; c) rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges, 3. § szerinti igazolt szakmai gyakorlattal; d) nem áll az (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt; e) büntetlen előéletű; és f) nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása."

Természetes személyek esetén tehát szükséges az ESG-tanácsadói képzés elvégzése és a releváns szakmai tapasztalat igazolása. Jogi személyek esetén legalább két, már akkreditált ESG tanácsadó alkalmazása szükséges:

"(3) Az egyéni vállalkozó kivételével a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet és a jogi személy ügyfélnek az akkreditált státuszhoz a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a) legalább két olyan természetes személyt foglalkoztat, aki a következő követelményeknek megfelel: aa) szerepel az ESG tanácsadók nyilvántartásában, és ab) a jogi személy ügyféllel legalább heti 30 órás munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás hatálya alatt; c) nem áll az (5) bekezdés c) és d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt;

d) az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

e) nincs érvényben vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata;

és f) nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása. (4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti követelmény egy ESG tanácsadóként nyilvántartásba vett természetes személy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban történő alkalmazásával is teljesíthető, ha a betéti társaság vagy a közkereseti társaság ügyfél személyesen közreműködő tagja nyilvántartásba vett ESG tanácsadó. A rendelet kitér az akkreditáció megújításának feltételeire is, illetve arra is, hogy az akkreditált státusz megszerzése és fenntartása folyamatos szakmai tevékenységet és jogszabályi megfelelést igényel.

Az ESG tanácsadókat oktató intézményként történő akkreditálás követelményrendszeréről, az akkreditált oktató intézményeket tartalmazó nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról, valamint az ESG tanácsadói képzésről, továbbá a képzés és a vizsga díjáról (30/2024. (VIII. 8.) NGM rendelete)

A tanácsadókat oktató intézmények akkreditációjának egyik követelménye, hogy az intézmény legalább hároméves felsőoktatási tapasztalattal és megfelelő számú szakképzett oktatóval rendelkezzen, valamint hogy az ESG képzéseket legalább 200 órában biztosítsa, amelynek a fele jelenléti oktatás kell legyen. Az ESG-képzés díja legfeljebb a bruttó minimálbér négyszerese lehet, míg a vizsga díja a bruttó minimálbér felénél nem lehet több. Az ESG tanácsadó képzést a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti részismereti képzésként kell megszervezni, az előírt speciális feltételek és minimum tananyag szerint (a rendelet melléklete tartalmazza a tananyag minimumkövetelményeit)

"A vállalkozásfejlesztési ügynökség a kérelmezőt ESG tanácsadókat oktató intézményként akkreditálja, ha a kérelmező megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

... f) rendelkezik legalább hároméves felsőoktatásban akkreditált oktatási tapasztalattal; g) rendelkezik legalább két-két oktatóval az 1. melléklet 1. pont 1.3. alpontja szerinti szakterületeken;

h) rendelkezik az ESG tanácsadó képzésre vonatkozó saját honlappal; i) rendelkezik legalább két olyan oktatóval, aki akkreditált ESG tanácsadóként szerepel a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images