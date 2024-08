Megérkeztek a fontos amerikai adatok, mit csinálnak a tőzsdék?

Hatalmas jelenleg a bizonytalanság a világpiac motorjának számító amerikai gazdaság egészségével és várható teljesítményével kapcsolatban, ma azonban olyan makroadatok érkeztek, amikből arra lehet következtetni, hogy nem annyira indokoltak a recessziós félelmek az USA-ban, mint azt korábban gondoltuk. Raliznak is a tőzsdék, ráadásul az egyik vezető részvényindex olyan szintre került, ami akár vízválasztó is lehet: ha innen sikerül még tovább menetelni, akkor akár az új csúcsok is jöhetnek a tőzsdéken. De melyik szintekre érdemes most odafigyelni?