Nagyot bukik a Ford az elektromos autókon, teljesen átrendezi a kínálatot

A Ford Motor átrendezi elektromos járművekkel kapcsolatos terveit, alkalmazkodva az ingadozó kereslethez és a költségcsökkentési célokhoz. A vállalat többek között eltörli a tervezett háromsoros SUV-ját, késlelteti a következő generációs pickupját, ugyanakkor új elektromos pickupot és furgont ad a jövőbeli kínálatához.

Az elektromos járművek iránti kereslet lassuló növekedése miatt több autógyártó, köztük a Ford is, módosítja terveit. John Lawler, a Ford pénzügyi igazgatója kijelentette: "A csökkenő árrés miatt úgy döntöttünk, hogy kiigazítjuk a termék- és technológiai ütemtervünket, valamint az ipari lábnyomunkat, hogy elérjük azt a célunkat, hogy minden új modell esetében a bevezetéstől számított első 12 hónapon belül pozitív EBIT-et (kamat- és adófizetés előtti jövedelem) érjünk el."

A vállalat továbbra is a pickupokra és a haszongépjárművekre összpontosít, ahol már most is erős pozíciókkal rendelkezik. Jim Farley vezérigazgató szerint az elektromos járművek eladásainak lassulására a megoldás a gyártási költségek csökkentése. Ez kulcsfontosságú, mivel

a Ford idén várhatóan 5,5 milliárd dollárt veszít az elektromos járműveken.

A Ford új stratégiájának része egy 2027-ben megjelenő középkategóriás elektromos pickup, amely egy új, megfizethető árú elektromos járműépítész tervei alapján készül. Emellett a vállalat 2026-ban elektromos haszongépjárművet kezd gyártani ohiói üzemében.

Az autógyártó a közeljövőben nagyobb hangsúlyt helyez a hibrid járművek gyártására, mivel a fogyasztók óvakodnak a benzinmotoros járműveket teljesen elektromos modellekre cserélni. A tisztán elektromos autókra fordított éves tőkekiadások aránya 40%-ról 30%-ra csökken.

A Ford átszervezi akkumulátorgyártását is, hogy tovább csökkentse a költségeket. Farley szerint "egy megfizethető árú elektromos jármű megfizethető akkumulátorral kezdődik".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images