Olyan sikert aratott a Wizz Air akciója, hogy újabb nagy dobásra készülnek

A magyarországi székhelyű légitársaság

még vizsgálja a 499 eurós All You Can Fly bérletek újabb sorozatának bevezetésének lehetőségét

- közölte egy szóvivő.

Az augusztus 13-án bejelentett ajánlat 5 millió eurót hozott a légitársaság kasszájába.

Az akció nagy siker a Wizz Air számára, amely éppen ebben a hónapban csökkentette éves profitkilátásait a hajtóműproblémák miatt, amelyek miatt néhány Airbus A321-es repülőgépe földre kényszerült. Más európai légitársaságok is csökkentették profit előrejelzéseiket a nyári repülőjegyárak jelentős csökkenése közepette.

Az „All You Can Fly” keretében az éves díj 599 euró, de az előértékesítési időszakban 499 euróért kínált 10 ezer All You Can Fly tagságit a légitársaság augusztus 13. 10:00 óra és augusztus 15. 25:59 között. Az éves díjért cserébe egy éven keresztül a Wizz Air teljes hálózatán 9,99 euróért foglalhatnak jegyet a tagok, 2024. szeptember 25-től.

A tagság egy utas számára 12 hónapig érvényes, az ügyfelek 72 órával az indulás időpontja előtt választhatnak a rendelkezésre álló úti célok közül.

A tagság nem tartalmazza a poggyász és az ülőhely kiválasztását.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója egy Newstalk-interjúban "marketing átverésnek" nevezte a Wizz ajánlatát, mondván, hogy nem lesz szabad hely a repülőgépeken, ha az ügyfelek csak három nappal a járat indulása előtt foglalhatnak.

