A Concorde szerint 65 százalékkal többet érhet az AutoWallis

Az elemzőház szerint az európai autóipar gyors változásai és jelentős bizonytalanságai közepette az AutoWallis képes lehet komoly növekedési pályára állni.

Az AutoWallis kiemelkedő 2023-as eredményt ért el, míg a 2024-es évet alacsonyabb nyereségességgel kezdte az európai autóipar lassulása miatt. A marzsok enyhén csökkentek, és a devizahatás is nyomot hagyott a nyereségességen. Az AutoWallis azonban ellenálló maradt, és fenntartotta a megnövekedett volumenszinteket, ami a Concorde szerint pozitív kilátásokat biztosít.

A vállalat továbbra is elkötelezett az M&A révén történő terjeszkedés mellett, és idén már jelentős üzleteket mutatott fel.

Az Opel és a SsangYong, az AutoWallis két legnagyobb forgalmazási szerződésének meghosszabbításával és bővítésével a disztribúciós üzletág stabil teljesítményre számíthat az elkövetkező években.

A Farizon forgalmazási szerződése azt mutatja, hogy az ázsiai márkák bíznak abban, hogy a vállalat kulcsfontosságú szereplő a közép- és kelet-közép-európai régióban, és még több lehetőséget kínál a terjeszkedésre.

A kiskereskedelmi üzletágon belül a Stratos Autos csehországi BMW üzletágának megvásárlása mintegy 10 százalékos piaci részesedést biztosít az AW számára a cseh BMW-értékesítésben, és erősíti a prémium szegmenst az üzletágon belül.

A vállalat továbbá bejelentette, hogy stratégiai partnerével, Salvador Caetanóval közösen új Renault és Dacia márkakereskedést nyit Budapesten.

A fent említett ügyletek mindegyike egy egészséges terjeszkedési ciklusra készíti elő az AutoWallis-t, növekvő készpénztermeléssel a későbbiekben - írja a Concorde.

Az első negyedévben végrehajtott sikeres tőkeemelést követően a vállalat most több mint elegendő készpénztartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy megvalósítsa hosszú távú, felvásárlásokon keresztül történő terjeszkedési stratégiáját. A Concorde becslései alapján az AutoWallis nettó adósság/EBITDA mutatója 1,6x az elemzőház által előrejelzett 2024-es nettó adósság és EBITDA alapján.

A Concorde bevételi előrejelzését mérsékelten megemelte annak ellenére, hogy a menedzsment világos képet alakított ki arról, hogy a következő öt év eredményeinek hogyan kellene kinézniük a felvásárlásokkal, ám a tervezett tranzakciók kiszámíthatatlansága miatt a Concorde továbbra is úgy értékeli az AutoWallist, hogy modelljébe nem építi be a felvásárlásokat, kizárólag az organikus növekedést. Ennek eredményeképpen az elemzőház becslései és a menedzsment előrejelzése pénzügyi szempontból jelentősen eltér egymástól. Ez azt jelenti, hogy a Concorde alapforgatókönyvében minden jövőbeni, M&A révén történő bővülést fair értéken feltételez. Természetesen azonban ezek az ügyletek szinergiákat teremthetnek, amelyek további értéket biztosíthatnak az AutoWallis számára, ahogy azt már az előző években is láthattuk.

A növekvő volumenek ellenére a globális autóipar bizonytalanságai miatt a Concorde továbbra is óvatos a nyereségességgel kapcsolatban. Az európai OEM-ek nehéz helyzetben vannak, mivel az ázsiai márkák túlzott kapacitásokat fejlesztettek ki, amelyek alacsonyabb árakat eredményeznek, miközben az elektrifikáció fokozatosan lassul, ahogyan az autóvásárlás iránti kereslet is. A luxusmárkák egy éve rosszabbul teljesítenek a vártnál, a tömegmárkák pedig várhatóan veszítenek piaci részesedésükből Kína gyors és agresszív terjeszkedése miatt. A Concore szerint azonban az AutoWallis sokkal jobb helyzetben van az értékláncban az OEM-ekhez képest. Ennek ellenére, figyelembe véve az iparág általános helyzetét, az elemzőház előrejelzése szerint a marzsok a következő néhány évben 2022-hez és 2023-hoz képest tovább zsugorodhatnak.

Az elemzőház továbbá megjegyzi, hogy a BMW 2026-tól tervezi az ügynöki modell bevezetését, ezért 2026-ban a készletek csökkenését prognosztizálják. Ez összességében kedvezőnek tekinthető az AutoWallis számára, mivel a kissé csökkenő bevételek ellenére a készletekkel kapcsolatos összes kockázat és finanszírozás megszűnne, ami a vállalatot összességében jobb pénzügyi helyzetbe hozná.

A Concorde továbbra is vételre ajánlja a részvényt, 12 havi célára pedig 230 forint, ami a hétfői záróárfolyamhoz képest 65 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

