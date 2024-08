Súlyos visszaesés a Rábánál

A negatív járműipari trendek jelentős kihívások elé állítják a Rábát, amely komoly visszaesést szenvedett el szinte minden földrajzi és termék szegmensben a második negyedévben, ráadásul a menedzsement szerint ez az iparágspecifikus piaci trend folytatódni látszik az elkövetkező időszakban is. A vállalatcsoport által elindított modernizációs intézkedések ugyan segítenek átvészelni ezt az időszakot, de a külső környezet miatt az egyes leányvállalatok így is jelentős visszaesést tapasztaltak a forgalomban és az eredményességben.

Romlik a külső környezet, nem néznek ki jól a számok

A második negyedévben a tehergépjármű piaci keresletcsökkenés lassulni látszik, a mezőgazdasági piaci aktivitás további jelentős visszaesést szenvedett el, a személygépkocsi ipar esetén pedig a prognosztizált visszaesés a kiskereskedelem szintjén még nem, a beszállítói lánc megrendelésein viszont már érzékelhető. Összességében a piaci aktivitás trendje továbbra sem fest pozitív képet a jövőre vonatkozó keresleti viszonyokról: az év hátralévő időszakára a legtöbb földrajzi és termék szegmensnél nem számolhatunk növekedéssel - áll a Rába második negyedéves jelentésében.

A Rába gyártási költségeit az első félévben sem jellemezte szignifikáns csökkenés. Az acél és energia beszerzési árszintek tulajdonképpen stagnáltak, a korábban látott árkorrekciók befejeződtek. A beszerzési árak jóval az energia krízis előtt szintek felett stabilizálódtak, a folyamatosan növekvő bérszínvonal pedig továbbra is jelentős tehertétel a versenyképesség fenntartásában.

Az első negyedévben tapasztalható forgalomcsökkenés a második negyedévben fokozódott. A Rába által realizált második negyedéves árbevétel 14,4 milliárd forintot ért el a tárgyidőszakban, mely 5,3 milliárd forintos, 26,9 százalékos elmaradást jelent az egy évvel korábbi szinthez képest.

A megrendelésállomány csökkenése szinte valamennyi földrajzi és termék szegmensben tetten érhető volt, a legnagyobb mértékű visszaesést a mezőgazdasági szegmens értékesítése szenvedte el. Ennek megfelelően a legnagyobb mezőgazdasági kitettséggel rendelkező Futómű és Hajtómű üzletág forgalmi adatai estek vissza legnagyobb mértékben, de a vevői igények visszaesése nyomán a második negyedévben már valamennyi leányvállalat forgalomcsökkenést realizált:

a Futómű üzletág 29,9 százalékos,

a Hajtómű üzletág 62,5 százalékos,

a Járműalkatrész üzletág 9,3 százalékos,

a Jármű üzletág pedig 17,2 százalékos visszaesést szenvedett el.

A gyártási költségek tekintetében szignifikáns tehercsökkenés nem történt 2024 első félévében, az alapanyagok és az erőforrások beszerzési árai továbbra is jelentős nyomást helyeznek a profitabilitásra:

az acél beszerzési árak a korábbi évek átlagához képest még mindig 31 százalékkal voltak magasabbak,

az energia árszínvonal a krízist megelőző szinthez képest továbbra is kétszer magasabb volt,

a bérszínvonal pedig 2019 óta mintegy 76 százalékkal emelkedett.

A cég jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy ezen negatív hatásokat mind a beszerzési, mind az értékesítési oldalon kezelje, profitcsökkentő hatását semlegesítse. A már megtett intézkedések egy részének pénzügyi hatása a következő időszakban éri el teljeskörűen kívánt eredményét - beleértve a már megkezdett ártárgyalásokat, a munkaerő-menedzsmentet, készlet- és kapacitás optimalizálást, valamint költségcsökkentést - melyek hatása némi késleltetéssel reagál a visszaeső keresletre.

A második negyedévben tapasztalható év/év alapon 25 százalékot meghaladó vevői igénycsökkenés egyértelmű nyomot hagyott a profitabilitáson. Az erőforrás konszolidáció és a vállalati általános költségek kordában tartása csak részben tudta kompenzálni az értékesítés csökkenéséből eredő nyereségcsökkenést.

A vállalat üzemi eredménye a második negyedévben szinte lenullázódott, mindössze 6 millió forintot ért el az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinthoz képest.

A leányvállalatok teljesítményét vizsgálva jól tetten érhető, hogy a mezőgazdasági és közúti haszongépjármű piaci kitettséggel rendelkező Futómű és Hajtómű üzletágak a jelentősen alulteljesítő szegmensek.

A Rába Futómű Kft. az egy évvel korábbi 402 millió forint nyereséghez képest 450 millió forint veszteséget;

A Rekard Kft. pedig a bázisidőszaki 222 millió forint profithoz képest 72 millió forint veszteséget termelt.

De jelentősen visszaesett a személygépkocsi piacra termelő Rába Járműalkatrészgyártó Kft. üzemi eredménye is, 336 millió forintról 86 százalékkal 47 millió forintra.

A katonai vevőszolgálati, valamint K+F fejlesztési tevékenységet végző Rába Jármű Kft. mondható az egyetlen pozitívumnak, hiszen üzemi eredménye 200 millió forintot elérve lényegében szinten maradt (-1,5%) a második negyedévben.

A piaci aktivitás további jelentős csökkenésére és az ebből eredő hatékonyságvesztésre, valamint a magas gyártási költségekre a vállalatcsoport rendkívül szigorú költségkontrollal válaszolt. Ennek ellenére a készpénztermelés mind hatékonyságát, mind tömegét tekintve alul múlta az egy évvel korábbi szintet: a második negyedévében elért 641 millió forint EBITDA szintű nyereség 66,9 százalékos csökkenés a bázishoz képest és 4,5 százalékos EBITDA-marzsot jelent (-5,3 százalékpont).

A jelentés szerint a készpénztermelési hatékonyság megőrzése és fenntartása minden eddiginél nagyobb kihívást jelent a Rába számára, hiszen a vevői igények csökkenése egy-egy szegmenset tekintve drasztikus mértékű, de általánosságban véve is kiemelt szintet ért el. Mindemellett a beszállítói oldalról sem látható szignifikáns tehercsökkenés. A készpénztermelési hatékonyság megőrzése érdekében a vállalatcsoport menedzsmentje továbbra is jelentős erőfeszítéseket tesz.

A tárgyidőszaki pénzügyi műveletek eredményét alapvetően befolyásolja a készpénzmozgással nem járó hitelátértékelés.

A második negyedévben a pénzügyi tevékenység eredménye 111,5 millió forint veszteséget mutatott a tavalyi időszakban realizált 339,6 millió forint nyereséggel szemben.

A nettó eredmény a fentiek következtében 257,5 millió forint veszteség lett, szemben az egy évvel korábbi 1,4 milliárd forint nyereséggel.

Zajlik a reorganizáció

„Bár a jelenlegi gazdasági környezet kihívások elé állít minden iparági szereplőt, éppen az ilyen időszakokban van szükség az erős alapok kiépítésére és a jövő irányába tett helyes lépésekre. A Rába csoport példamutatóan reagált a piaci nehézségekre, gyorsan és hatékonyan alkalmazkodva a változó körülményekhez. Modernizációs projektjeink és technológiai fejlesztéseink révén sikerült stabilizálni piaci pozícióinkat, a szigorú költségkontroll és egyéb rövid távú intézkedéseink pedig csökkentik a piaci visszaesés pénzügyi hatásait” – fogalmazott Hetzmann Béla, a Rába elnök-vezérigazgatója.

A Rába Modernizációs Program továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalat stratégiájában, és célja, hogy a vállalatcsoport hatékonyan reagáljon az iparági kihívásokra, valamint biztosítsa jövőbeni versenyképességét.

Jól halad a cégcsoport győri és sárvári naperőmű projektje, hozzájárulva a telephely fenntartható működéséhez, az energiahatékonyság növeléséhez.

A program keretében további új termelő gépek érkeznek, zajlik a használaton kívüli gépek leszerelése, valamint a régi gépek felújítása.

A győri telephelyen történt átrendezések után egy csarnokrész a Gidrán Páncélozott Járművek Kft. termelési igényeit szolgálja majd ki, ezzel biztosítva a szükséges feltételeket a magas szintű hadiipari termelés számára.

Ezeken túlmenően a vállalatcsoport folyamatosan keresi az új üzleti lehetőségeket és új fejlesztési irányokat; többek között az elektromos járművekhez kapcsolódó együttműködések is ígéretes lehetőségeket kínálhatnak a jövőben; ezen a területen a Rába már elnyert üzlethez kapcsolódó konkrét beruházásokat is végrehajtott.

A piaci környezet a jövőre nézve is visszaesést jelez előre, különösen a mezőgazdasági gépgyártás, a közúti áruszállítást kiszolgáló járművek piaca, valamint a személygépjármű kereskedelem terén; ezen általános iparági trendeket a vállalat menedzsmentje folyamatosan figyelemmel kíséri.

A Rába hosszú távú stratégiája továbbra is arra irányul, hogy a kihívások közepette is növekedést és fenntarthatóságot biztosítson és felkészüljön arra, hogy a kereslet akár hosszabb távon is ezen az alacsonyabb szinten stabilizálódhat - írták.

A Rába árfolyama idén 15,1 százalékos mínuszban van.

Címlapkép forrása: Portfolio

