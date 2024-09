Látványos ábra szemlélteti az Nvidia szétverését

A keddi közel 10 százalékos esés következtében mintegy 279 milliárd dollárt vesztett piaci értékéből az Nvidia kedden, ami a valaha volt legnagyobb érték, amivel egy amerikai vállalat értéke csökkent egy kereskedési napon belül.

Az Nvidia árfolyama 9,5 százalékos mínuszban zárt kedden, a múlt heti gyorsjelentés óta pedig már több mint 14 százalékot estek a vállalat részvényei.

A tegnapi eséssel az Nvidia mintegy 278.9 milliárd dollárt veszített piaci értékéből, amely így 2649 milliárd dollárra csökkent,

ami a valaha volt legnagyobb egy kereskedési napon bekövetkezett piaci értékcsökkenés egy amerikai vállalat esetében.

Ugyan már a múlt heti gyorsjelentést követő visszafogottabb előrejelzések is aggasztották a befektetőket, a mostani eséshez az is hozzájárult, hogy a kedden gyenge feldolgozóipari adat érkezett Amerikából, ami a megrendelések jelentős gyengüléséről számolt be.

A chipiparban lévő aggodalmak miatt egyébként az Nvidia mellett más szektortársak árfolyamát is megütötték kedden. Az Intel árfolyama 8,8, az AMD jegyzése pedig 7,8 százakkal került lejjebb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ