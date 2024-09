Alaposan átalakul a 4iG - Mi lesz az új leányvállalat sorsa?

Újabb fontos lépéshez érkezett a 4iG transzformációs programja, szeptember végén a részvényesek rendkívüli közgyűlésen dönthetnek a cégcsoport szétválásáról, az informatikai üzletág leválasztásáról. Azoknak a részvényeseknek, akik nem kívánnak részt venni benne, 520 forintot fizet ki részvényenként a társaság. A lépés hátteréről, az új leányvállalattal kapcsolatos tervekről kérdeztük a 4iG Csoport vezérigazgatóját, Fekete Pétert, és rákérdeztünk arra is, hogy hogyan jött ki az 520 forintos árfolyam, ami jóval a 4iG részvények jelenlegi árfolyama alatt van.

Rendkívüli közgyűlést hirdetett meg szeptember 30-ra a 4iG, amelynek az egyik legizgalmasabb pontja, hogy a transzformációs program részeként a részvényesek dönthetnek az informatikai és rendszerintegrációs üzletág leválasztásáról. Hol tart most a csoport átalakítása?

Informatikai üzletágunk leválasztása részeleme a tavaly novemberben bemutatott, és a hazai vállalataink átalakítását célzó transzformációs programnak. A teljes folyamat 2025 első felében zárul, az átalakulással tevékenységeinket a 4iG Nyrt. alatt négy holdingvállalatba szervezzük. A hazai vezetékes és mobiltávközlési kereskedelmi szolgáltatásainkat ONE márkanév alatt egyesítjük, a távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközöket, továbbá az űr- és védelmi ipari befektetéseinket is egy-egy külön holdingvállalatba szervezzük, illetve leválasztjuk az anyavállalatról és önálló cégbe szervezzük informatikai szolgáltatásainkat is. A 4iG Nyrt. 100 százalékos tulajdonnal rendelkezik majd ezekben a társaságokban, így a leválással létrejövő 4iG Informatikai Zrt.-ben is. Ez alól az infrastruktúra cégünk jelenthet majd kivételt, ahol stratégiai célunk a távközlési infrastruktúránkban lévő értéktöbblet monetizálása oly módon, hogy a tőkebevonással a telekommunikációs szolgáltatásainkhoz kapcsolódó core infrastruktúra többségi tulajdona közvetetten a 4iG Nyrt. tulajdonában maradjon.

A teljes transzformációs program megvalósításában jelenleg a szeparációs szakaszban járunk, amikor az Antenna Hungáriából, Digi-ből, Invitech-ből és a Vodafone-ból különálló cégekbe szervezzük a kereskedelmi tevékenységeket, valamint az infrastruktúrákat, illetve a folyamatban most érkeztünk el az informatikai és rendszerintegrációs szolgáltatások leválasztásához is, mely utóbbi lépéshez a közgyűlés döntése is szükséges.

Pontosan mi az elképzelés, milyen eszközöket, vállalatokat érint az informatikai tevékenység leválása?

A leválással a jelenleg 4iG Nyrt.-n belül működő IT divízió informatikai szolgáltatásai és humánerőforrása, a tevékenységhez kapcsolódó vendori megállapodások és licencek, tárgyi eszközök kerülnek majd 4iG Informatikai Zrt.-be. Emellett az informatikai szolgáltatási fókusszal működő leányvállalatainkat érinti a leválás, amelyek ezzel a folyamattal párhuzamosan a 4iG Informatikai Zrt. tagvállalataivá válnak. Az érintett cégek az ACE Network Zrt., a Humansoft Szerviz Kft., az INNObyte Informatikai Zrt., a Poli Computer PC Kft., a Veritas Consulting Kft., valamint a Rheinmetallal közösen alapított informatika vállalat, a Rheinmetall 4iG Digital Services Kft. lesznek.

A leányvállalatra szétválással történő leválást, mint új jogintézményt, a nyilvánosan működő részvénytársaságok közül Magyarországon elsőként a 4iG alkalmazza, milyen nemzetközi példák vannak rá?

Ez csak Magyarországon jelent újdonságot, a német és osztrák társasági jogban – amelyek a magyar jogfejlődés történelmében igazodási pontot jelentenek – már régóta létezik a leválás intézménye, az európa parlamenti és tanácsi irányelvek között, pedig 2017 óta szerepel ez a jogintézmény a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozóan. A jogi metódus egy a nemzetközi befektetői gyakorlatban elterjedt megoldás, amely biztosítja a befektetők számára azt, hogy az eljárás átlátható és érthető legyen. Számos példa létezik erre az eljárásra az EU-n belül is, csak hogy kettőt említsek a Siemens AG így hozta létre egészségügyi technológiai üzletágából 2018-ban a Siemens Healthineers-t vagy a Fiat-Chrysler Automobiles-ről így vált le 2015-ben a luxusatók gyártásával foglalkozó Ferrari SpA. Ez a megoldás átláthatóbbá tette a működést a befektetők számára, és hozzájárult, hogy a leválásban érintett vállalatok jobban koncentrálhassanak saját üzleti területeikre.

Ha már a Siemenst hozta példaként, a leválást követően a vállalat a frankfurti tőzsdére vitte ezt az üzletágát az anyavállalat. Az új informatikai leányvállalat jövőjével kapcsolatban vannak esetleg ilyen terveik?

Az IT üzletág leválásával létrejövő új társaság, a 4iG Informatikai Zrt., továbbra is 100%-ban a 4iG Nyrt. tulajdonában marad.

Jelenlegi terveink között nem szerepel a társaság tőzsdére lépése, vagy tulajdonosi struktúrájának további átalakítása.

A transzformációs folyamat célja egy átláthatóbb és költséghatékony működési struktúra létrehozása, illetve a vállalataink közötti szinergiák tökéletes kihasználása, és a versenyképesség növelése.

Miből jön majd a hatékonyságjavulás és a szinergiahatások?

Az IT terület átalakítását alapvetően három cél motiválta. Egyrészt, hogy az informatikai folyamatok Nyrt.-n kívüli centralizálásával növeljük az üzleti hatékonyságot. Tehát a szakmai vezetés autonómiájának növelése mellett, egyszerűsítsük a döntéshozatali folyamatokat és a belső pénzügyi elszámolásokat, csökkentsük a vállalati bürokráciát. Mindezeknek köszönhetően az önálló vállalatba szervezett IT rendszerintegrációs vállalat rugalmasabban, és gördülékenyebben szolgálja ki a piaci ügyfelek mellett a vállalatcsoporton belüli területeket is – a távközlési, űr- és védelmi ipari vállalatokat – Magyarországtól a Nyugat Balkánig. Végső soron pedig a rugalmasabb és piacképesebb működési modellnek köszönhetően a IT vállalat hatékonyabban járuljon hozzá a csoport eredményeihez.

A tavaly november óta zajló átalakításokkal nem csak egyszerűsödnek a folyamataink, hanem a 4iG Nyrt. tevékenysége is átláthatóbbá válik. A stratégiai menedzsment országhatárokon átívelően támogatja és koordinálja a teljes cégcsoport tevékenységét, eredményességét és az üzleti stratégia végrehajtását. Ez az irányítási modell végső soron gyorsabb reagálást és beavatkozást tesz lehetővé számunkra az egyes folyamatokban, és már rövid távon is jelentős költségmegtakarítási lehetőségeket biztosít. Emellett pedig a 4iG Nyrt. számos az irányítási funkciókhoz tartozó szolgáltatást biztosít leányvállalatainak olyan kulcsterületeken, mint például a HR, a létesítménykezelés és üzemeltetés, márka és kommunikáció, minőségbiztosítás vagy a pénzügyi szolgáltatások.

Azoknak a tulajdonosoknak, akik nem akarnak részt venni ebben a folyamatban, a részvények ellenértékeként 520 forintot fizet ki a társaság. Ez a jelenlegi árfolyamnál alacsonyabb, hogy jött ki ez az összeg? Számítanak-e arra, hogy lesznek olyan részvényesek, akik élnek majd a lehetőséggel? Miért ezt a jogintézményt választották?

Az IT rendszerintegrációs üzletág leválásával, és az informatikai tevékenységek önálló társaságba szervezésével a 4iG Nyrt. 100%-ban a 4iG Informatika Zrt. tulajdonosa lesz, szakmai irányítás és működés szempontjából sem történik az üzletág tevékenységét befolyásoló változás. Nem az a célunk, hogy kivezessük a tőzsdéről a tevékenységet, hanem az, hogy ezzel a lépéssel is tovább erősítsük az IT szolgáltatások stratégiai szerepét és hatékonyságát a csoporton belül. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az elérni kívánt céljainkat jogi szempontból a leválási támogatja leginkább.

Az 520 forintos részvényenkénti ár meghatározásakor az igazgatóság a cégcsoport elmúlt hat évben alkalmazott gyakorlatát követte, és a saját tőke egy részvényre vetített értékét vette alapul, ami egy elfogadott és bevett számítási módszer.

A leválás miatt nem számítunk arra, hogy a részvényeseink nagy számban élnének majd az eladás lehetőségével, hiszen a csaknem egy évvel ezelőtt bemutatott transzformációs programunkat pozitívan fogadta a piac.

Az informatika a bevételek 13 százalékát, az EBITDA 5 százalékát adta a második negyedévben, milyen méretű cég lesz az új leányvállalat?

A 4iG Csoport, Magyarország legnagyobb IT rendszerintegrátor vállalata, a transzformációt követően az önálló vállalat menedzsmentje továbbra is a korábban meghatározott stratégia szerint folytatja szolgáltatásai értékesítését. A célunk a hazai piavezető szerep megőrzése, illetve a nemzetközi piaci jelenlét fokozása elsősorban azokban a nyugat-balkáni országokban, ahol már ma is jelen vagyunk távközlési szolgáltatásainkkal.

Hogyan változhat a gyorsjelentés struktúrája a szétválasztást követően, és mikortól?

Tekintettel arra, hogy a 4iG Informatika Zrt. jelentős leányvállalata lesz a 4iG Nyrt-nek ezért a céget érintő jelentős szervezeti, működési illetve piaci döntésekről továbbra is rendkívüli tájékoztatás keretében értesülnek majd részvényeseink.

A transzformációs program indulásakor 400 milliárd forintos cégérték-növekedést várt a menedzsment a lépéstől, ebben van változás az új fejlemények fényében?

A transzformációs program két nagy szakaszból áll. Az első szakasz a távközlési vállalataink szeparációja kereskedelmi és infrastruktúra cégekre, illetve az IT üzletág leválása. A második nagy szakasz pedig a szétválasztott távközlési kereskedelmi leányvállalatok, valamint távközlési infrastruktúra vállalatok összeolvadása lesz, ami várhatóan 2025. júniusáig tart majd.

Jelenleg a szeparációs szakaszban járunk, amely a DIGI-nél, az Invitech-nél, az Antenna Hungáriánál sikeresen lezárult, a Vodafone Magyarország esetében pedig még a folyamat elindítása előtt állunk. A cégérték növekedés a transzformációt követő értékelésekből adódik, ugyanis a nemzetközi piacokon más szorzószámokkal értékelik a kereskedelmi, illetve az infrastruktúra cégeket. Emellett fontos célunk az infrastruktúrában meglévő értéktöbblet monetizálása, amely többféle módon is elképzelhető. Mi elsősorban olyan nemzetközi invesztorok bevonásában gondolkozunk, akik a kiszámítható megtérülés miatt szívesen fektetnek infrastruktúra vállalatokba. Jelentős érdeklődés mutatkozik erre a nemzetközi piacokon, több befektetőcsoporttal is előzetes tárgyalásokat folytatunk, melyek előrehaladtával a tőkepiaci szabályoknak megfelelően tájékoztatjuk majd részvényeseinket.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

