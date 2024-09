Egyre több a vállalatfelvásárlás előtti ESG-átvilágítás

A gazdasági és geopolitikai kihívások ellenére az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) szempontok egyre fontosabb szerepet játszanak a vállalati felvásárlásokat és összeolvadásokat (M&A) megelőző átvilágítások során világszerte - a KPMG International legfrissebb ESG Due Diligence Tanulmánya szerint. Az ESG prioritása az elmúlt egy-másfél évben növekedett, annak ellenére, hogy számos országban a vállalatfelvásárlások piaca lassulást mutatott a magasabb kamatlábak következtében.

A több mint 600 aktív üzleti döntéshozó véleményével készült tanulmányban az üzleti döntéshozók 70%-a számolt be az ESG szempontú átvilágítások fontosságának növekedéséről az elmúlt 12-18 hónapban. 2022-ben - a tanulmány első megjelenésekor - az üzleti szakemberek még arról számoltak be, hogy gyakorlati nehézségekkel küzdenek az ESG szempontok kezelésében.

Négyből öt válaszadó mondta, hogy a szélesebb értelemben vett ESG szempontok már kifejezetten szerepelnek a vállalatfelvásárlások kapcsán összeállított feladatlistájukon – ez az arány 2023-ban még csak 74% volt. Ez a növekedés annak ellenére történt, hogy a felvásárlási aktivitás csökkent, és egyes országokban az ESG megítéléséről politikai szintű viták is folynak.

Előre tekintve, az üzleti döntéshozók több mint fele (57%) nyilatkozott úgy, hogy várhatóan ESG szempontú átvilágítást is fog végezni az elkövetkező két évben a legtöbb tranzakciója során. Mindössze 6% jelentette ki egyértelműen, hogy nem tervez ilyen típusú átvilágítást a jövőben.

„Az itthoni adásvételi tranzakciók esetében az ESG szempontú átvilágítás még relatíve ritkán fordul elő dedikáltan, de a közelmúltban is egyre többször volt rá példa” – nyilatkozta Rakó Ágnes, a KPMG ESG szolgáltatásokért felelős partnere. „A világ ebbe az irányba megy, és az ESG szempontok vizsgálata várhatóan el fog terjedni a relatíve kisebb volumenű ügyleteknél is.”

A tanulmány azt is kimutatta, hogy az üzleti döntéshozók elsősorban azért végeznek ESG elemzést, mert hisznek abban, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek korai azonosítása számszerűsíthető értékkel bír. A befektetők másik fontos motivációja, hogy az ESG szempontok értékelése segít megfelelni a szabályozási követelményeknek, ezt a globális válaszadók 44%-a említette. Jelentős regionális különbségek is vannak ugyanakkor ebben a tekintetben: Európa, Ázsia és a Csendes-óceán térsége sokkal fontosabbnak tartja a szabályozási követelményeket, mint az amerikai régió.

Belső motivációk vs. külső elvárások

Az üzleti döntéshozók közel háromnegyede szerint az ESG Due Diligence fontossága azért is nőtt, mert az üzleti érintettek elvárásai is megváltoztak ezen a területen. Ez azonban vállalatonként eltérő módon jelenhet meg. Például a Private Equity alapok kezelői számára a forrást biztosítók követelményei nagyon fontos szerepet játszanak. Emellett a válaszadók mintegy kétharmada jelezte, hogy üzleti stratégiájuk legutóbbi frissítése után nőtt számukra az ESG átvilágítás relevanciája.

Az ESG növekvő jelentősége ellenére megfigyelhetők azért kevésbé pozitív tényezők is. A felmérés szerint a vállalati befektetők 60%-a és a pénzügyi befektetők 80%-a relatíve alacsony költségvetést különített el az ESG átvilágításra, amellyel potenciálisan korlátott szabott a külső tanácsadóknak abban, hogy a tranzakciós szereplők által elvárt magas minőségű átvilágítási munkák készülhessenek.

A befektetők továbbra is küzdenek azzal, hogy meghatározzák az ESG átvilágítás észszerű volumenű, ugyanakkor végre is hajtható terjedelmét, figyelembe véve azt is, hogy ehhez, illetve a potenciális megállapítások számszerűsítéséhez a céltársaságok részéről minőségi adatszolgáltatásra van szükség. „Van azért elmozdulás ebbe az irányba, hiszen a tisztánlátás minden érintett fél érdeke lehet: A jobb minőségű ESG dokumentáció bázisán az eladók és az eladói oldali tanácsadók mélyebb, az értékteremtés szempontjából relevánsabb elemzéseket végezhetnek, amely révén jobb tárgyalási feltételeket tudnak teremteni a tranzakciók során” – teszi hozzá Rakó Ágnes. Az ESG átvilágítást, illetve az üzleti/kereskedelmi és működési átvilágítást végző csapatok közötti szinergiák is egyre világosabbá válnak. Az ESG szempontok egyre fontosabbak az M&A tranzakciókban, de a költségvetési korlátok és az adatminőségi problémák továbbra is jelentős kihívásokat jelentenek, amelyek megoldása szükséges az átvilágítás hatékonyságának maximalizálása érdekében.

