Warren Buffett szórja a második legnagyobb amerikai bank részvényeit - Mi áll a háttérben?

A Berkshire Hathaway jelentős változtatásokat hajt végre részvényportfóliójában. Warren Buffett, a vállalat vezetője az elmúlt hét negyedévben több részvényt adott el, mint amennyit vásárolt. A legutóbbi negyedévben a cég csaknem felére csökkentette az Apple-részesedését, most pedig a második legnagyobb amerikai bankban, a Bank of America-ban csökkenti kitettségét - írta meg a Yahoo Finance

A Berkshire Hathaway július 17. és augusztus 1. között 3,8 milliárd dollár, majd augusztus végén és szeptember elején további 3,1 milliárd dollár értékben adott el a Bank of America részvényeiből. Ezzel a Berkshire részesedésének értéke a korábbi 41,1 milliárd dollárról körülbelül 34 milliárd dollárra csökkent.

Buffett korábban aggodalmát fejezte ki a bankszektorral kapcsolatban, éppen abban az időszakban, amikor a Silicon Balley Bank összeomlott. Emellett arról is beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben a bankszektor jelentős változásokon esett át, amelyek a jövőben is folytatódni fognak, és lehetetlen őket megjósolni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kedveli a Bank of America vezetőségét.

Az eladások mögött több tényező állhat. Egyrészt Buffett a társasági adókulcsok emelkedésére számít, ezért előnyösebb lehet most elkönyvelni a nyereséget. Másrészt a Bank of America részvényei jól teljesítettek idén, ami lehetőséget ad a nyereség realizálására. Ennek persze csak akkor van értelme, ha a részvények Buffett szerint a belső értékükön (vagy annál nagyobb értéken) forognak. A Berkshire jelentős részét mindössze 7,14 dollárért vásárolta részvényenként, míg az átlagos eladási ár ebben a negyedévben 41,25 dollár volt. 150 millió részvényre vetítve ez több mint 5 milliárd dollár realizált nyereséget jelent.

A Bank of America részvényei idén jól teljesítettek a várakozások közepette, hogy a Fed megkezdi a kamatcsökkentést. A Bank of America várhatóan profitálhat a kamatcsökkentésekből, mivel még mindig sok hosszú lejáratú kötvényt tart. A bank vezetősége úgy véli, hogy a nettó kamatbevétel elérte mélypontját, és jövőre javulhat a helyzet.

A részvény értékeltsége P/BV alapon az elmúlt 5 év átlagának megfelelő, ami azt jelzi, hogy valószínűleg fairen árazott a papír.

A Bank of America árfolyama 12 százalékot esett, mióta a Berkshire elkezdte eladni a bank részvényeit. Év elejéhez képest a jegyzés így is 15,1 százalékos pluszban van.

