Az elektromos autók piaca: átmeneti lassulás vagy tartós visszaesés?

A közelmúltban számos hír érkezett arról, hogy az elektromos autók eladásainak növekedése lelassult, sőt, egyes régiókban még csökkenést is tapasztaltak az előző év azonos időszakához képest. Ez a tendencia a még mindig erőteljes növekedést mutató globális piacon is érzékelhető, és bár elsősorban Európát érinti, Kínában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is megfigyelhetők hasonló jelek. Ennek ellenére Kína továbbra is a globális elektromosautó-piac motorja marad, növekedési üteme messze meghaladja a világátlagot, és várhatóan idén a globális eladások közel 60%-át adja.

A lassulás hátterében több tényező áll, többek között a plug-in hibridek térnyerése. Ennek következtében számos előrejelzéssel foglalkozó szervezet lefelé módosította az elektromosautó-piacokra vonatkozó prognózisait. Egyes elemzések szerint 2024-ben akár az eladások csökkenése sem kizárt az előző évhez képest.

Magyarország és más európai országok esetében azonban az összeurópai visszaeséssel szemben jelentősen nőttek az eladások, részben a vállalatok számára elérhető támogatási programoknak köszönhetően.

Az Európai Unió ambiciózus célkitűzései veszélybe kerülhetnek

Az Európai Unióban a belsőégésű motorral hajtott új autók értékesítésének 2035-re tervezett felfüggesztését veszélyeztetheti az elektromos autók iránti kereslet gyengülése. Az EU-ban és az Egyesült Királyságban 2030-ra az új szedán és SUV értékesítések 80%-ának, 2035-re pedig 100%-ának kellene elektromos járműnek lennie. A célokat nem teljesítő gyártóknak jelentős büntetéseket kell fizetniük minden egyes, a célérték felett eladott benzines és dízeles autó után.

Szakértők szerint a piaci adatok arra utalhatnak, hogy az elektromos járművekre való átállás első hulláma a nyugati világban lezárult. Globális szinten azonban, bár a klímasemlegességi cél továbbra is elérhető a szállítási-közlekedési ágazatban, ennek esélye minden eddiginél kisebbre csökkent, részben az elektromosautó-piac lassulása miatt.

A lassulás okai és következményei

A lap összefoglalója szerint az elektromos autók iránti lelkesedés csökkenésének egyik oka a járművek maradványértékére nehezedő nyomás, ami a technológia gyors fejlődésének következménye. Az árcsökkentések és a folyamatos technológiai fejlesztések óvatosabb hozzáálláshoz vezettek, különösen a lízing- és bérbeadó cégek körében. Ennek eredményeként a használt elektromos autók ára egyes piacokon meredeken esett, elérve az árparitást a hagyományos meghajtású modellekkel.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy míg az új elektromos autók ára még mindig magasabb, mint a belsőégésű motorral felszerelt társaiké, számos ország megélhetési válsággal küzd. Az állami támogatások szerepe továbbra is jelentős a nagy, fejlett piacokon is az elektromos járművek magasabb beszerzési költségei miatt. Németországban például részben a támogatási lehetőségek kifutása vezetett az eladások zuhanásához.

Júniusban, Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztési stratégiáért és kifektetésért, valamint kereskedelemért felelős helyettes államtitkára a globális elektromosautó-piac trendjeiről és jövőképéről tartott előadást a Portfolio Automotive Business in CEE Region konferenciáján, ahol bemutatta, hogy milyen programokkal, intézkedésekkel segítené a kormány az elektromos autózás versenyképességét. Ezek között volt például:

Elektromos autó vásárlását ösztönző program, ami új és használt EV-re is vonatkozik.

A magán és közösségi beruházások támogatása a töltőállomások telepítése során.

Az akkumulátorcsere és újrahasznosítás piac megteremtése.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 06. 05. Állami támogatások nélkül is életképesek az e-autók?

Az elektromos használt autók piacának megteremtése, az újrahasznosítás támogatása a keresletre is kedvező hatással lehet, csak úgy, mint a töltőállomások kiépítésének ösztönzése.

Kína továbbra is húzóerő

A globális elektromosautó-eladások kilátásait javítja, hogy Kína jelentős állami támogatással olyan innovatív iparágat épített fel, amely napjainkban már jelentős többletkapacitással rendelkezik. Ez arra ösztönzi a kínai gyártókat, hogy fenntartsák a piacnövekedés lendületét és előmozdítsák az exportot. Ennek és a feltörekvő piacok jó teljesítményének köszönhetően a villanyautók részesedése a világ újautó-értékesítéseiben a 2023-as 18%-ról 2024-ben várhatóan 20% körüli szintre vagy e fölé emelkedhet. Európa még mindig a világátlag fölött teljesít, nagyjából minden negyedik új autó elektromos, de Kína előnye egyre nagyobb, míg az Egyesült Államokban csak minden tizedik értékesítés ilyen - írja a greendex.

Bár a különböző előrejelzések eltérő képet festenek a jövőről, általánosságban kisebb növekedést valószínűsítenek a következő évekre, mint korábban. A lassulás bizonyos szempontból természetes folyamat, különösen olyan piacokon, mint Európa, ahol korábban rendkívül magas növekedési ütemet tapasztaltak. Számos szakértő szerint a jelenlegi gyengébb eladási számok és az elektrifikációs tervek visszafogása inkább csak egy átmeneti szünetet jelez, mintsem a piac hosszú távú hanyatlásának kezdetét. A támogató szabályozási környezet azonban továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik a piac lendületének fenntartásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images