Elkerülte az eurózóna a recessziót, de komoly figyelmeztetéseket kapott, hogy oda kell figyelni a pénzügyekre

A legfrissebb gazdasági értékelések szerint elkerülte a recessziót az eurózóna, amelyet sokan esélyesnek gondoltak, de két komoly figyelmeztetést is kaptak a vezetők arra, hogy milyen érzékenyen reagálnak a fizetési övezet pénz- és tőkepiacai a belülről és kívülről érkező sokkokra – hangzott el a pénteki budapesti Eurócsoport ülés utáni tájékoztatón. A hármas tájékoztató során az Európai Központi Bank elnökétől kérdezett a Portfolio, amelyről külön cikkben számoltunk be. Az uniós gazdasági és pénzügyi folyamatokról részletesen szó lesz a Portfolio október 17-i Budapest Economic Forum konferencián, amelyről további részletek itt érhetők el

A hármas sajtótájékoztatón Pascal Donohoe, az Eurócsoport elnöke a rövid bevezetőben arról beszélt, hogy a tanácskozáson bemutatott legfrissebb gazdasági értékelések alapján

Elkerültük egy recessziót, amelynek kockázatára sokan figyelmeztettek minket.

Elismerte azonban, hogy az eurózóna gazdasági növekedése "nem túl gyors", és nem mindenhol azonos ütemű. Hozzátette: az infláció jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, amely számos kedvező hatással jár majd a háztartások és a vállalkozások körében is.

Összességében úgy látja, hogy az eurózóna sokkal jobban teljesít az elmúlt időszak számos válsága után, mint amelyre korábban számítani lehetett, és rekordmagasságban van a foglalkoztatás, ami a további gazdasági növekedéshez fontos alapfeltétel.

Emlékeztetett rá, hogy a közelmúltban elfogadott új gazdasági kormányzási keretrendszer fontos feladatokat, és határidőket ad a tagállamok költségvetésének tervezése során, a beruházások és reformok összeállítása terén, hogy fenntartható adósságpályához és gazdasági növekedéshez lehessen eljutni. Itt arra is utalt, hogy tucatnyi tagállam, köztük Magyarország, ellen indult túlzott deficit eljárás az EU-ban, és a 4-7 évig tartó fiskális kiigazítási pályáról az érintett tagállamoknak a napokban kellene beadniuk a terveiket.

Egy konkrét kérdésre azonban kitérő választ adott, hogy ezt a szeptember közepi határidőt hány tagállam fogja betartani. (Várhatóan számos tagállam, például Franciaország, csak később, az ősz során, adja le a tervét. Magyarország is csak október közepéig adja le a saját tervét, amint azt Varga Mihály pénzügyminiszter a múlt héten jelezte a Portfolio-nak. Ma reggel Varga Mihály tartott rövid sajtótájékoztatót a péntek-szombati budapesti tanácskozások témáiról, erről itt írtunk.) Donohoe inkább azt hangsúlyozta, hogy minden tagállam fokozott erőfeszítéseket tesz, hogy a keretrendszernek megfeleljen, és ennek kapcsán leszögezte:

"Nagyon fontos, hogy ezek a tervek hitelesek és átfogóak legyenek annak biztosítása érdekében, hogy elérjük azt a kettős célt, hogy lehetővé tegyük gazdaságaink növekedését, és egyben biztosítsuk a fenntartható, biztonságos és egészséges államháztartást."

Az Eurogroup elnöke kérdést kapott arra vonatkozóan is, hogy mennyiben ásta alá a mai informális testületi ülést az, hogy számos érintett miniszter bojkottálta, és csak alacsonyabb beosztású illetékesek képviseltek egy-egy országot. Az elnök úgy reagált, hogy minden tagállam minisztere saját hatáskörben dönt arról, hogy az egyes ülésekre ki jön, vagy nem jön, illetve kit delegál maga helyett. Megjegyezte:

minden tagállam képviseltette magát, és ez is jelzi a találkozás, valamint a megjelölt témákról az eszmecsere szándékát.

Jelezte, hogy mivel informális eurócsoport ülésről van szó, ezért ezek mindig rövidebb időtartamú ülések.

Rövid bevezető pénzügyi helyzetértékelést adott a tájékoztató elején Pierre Gramegna is, az Európai Stabilitási Mechanizmus igazgatója, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt hónapokban kétszer is ízelítőt kaptak az eurózóna pénz- és tőkepiacai arra, hogy mennyire gyorsan tud változni a befektetői kockázati étvágy és ez milyen jelentős hatással van például a kötvénypiacokra. Előbb a júniusi EP-választások körül látták azt, hogy a befektetők megkérdőjelezték bizonyos európai katonai költségvetési kezdeményezések politikai támogatását, illetve a költségvetési kilátások körül is láttak kockázatokat, így ez okozott eladói hullámot a kötvénypiacokon. Aztán augusztus elején az amerikai recessziós kockázatok beárazása miatt hirtelen romlott a hangulat az európai részvény- és vállalati kötvénypiacokon is, amelyeket még nem is tudott minden esetben ledolgozni a piac.

Az igazgató ezek alapján arra mutatott rá, hogy jól látszik: belső (eurózónás) és külső okokra is fokozottan érzékenyen reagál az eurózóna kötvénypiaca, illetve a volatilitás gyorsan és jelentősen képes ugrani. Megállapítása szerint ezek mind figyelmeztető jelek, és az új uniós fiskális keretrendszer első tesztjeinek is tekinthetők. Éppen ezért fontos, hogy a költségvetési tervezés és a végrehajtás is hitelesen haladjon az egyes tagállamokban – zárta gondolatait.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor