Változik októbertől Budapesten az alapellátási ügyeleti rendszer, itt vannak a legfontosabb tudnivalók

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerint a jelenleginél betegellátási szempontból jobb lesz az október 1-jével Budapesten is életbe lépő új alapellátási ügyeleti rendszer.

Takács Péter pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) koordinálásával a fővárosban 15 helyszínen 28 felnőtt- és három gyermekellátóhely lesz, ezeket 14 mobil ügyeleti egység egészíti ki. Budapesten olyan alapellátási ügyeleti rendszer jön létre, amelyben az alapellátás, a mentés és a kórházak sürgősségi osztályai összehangoltan végzik a feladatokat – emelte ki.

Kitért arra, hogy sürgős, életmentést igénylő esetekben továbbra is a 112-es telefonszámot kell hívni, azonban kisebb probléma esetén délután 16 óra után, hétvégén és ünnepnapokon a már ismert 1830-as-as telefonszámot.

A rendszer nem tér el a vidéken már bevezetett szisztémától: a hívást egy egészségügyi dolgozó fogadja, aki kikérdezi a beteget, majd – ha szükséges – alapellátási ügyeletre irányítja, vagy egy mobil ügyeleti egységet küld hozzá. Ha úgy ítéli meg, hogy a betelefonálónak sürgős ellátásra van szüksége, akkor mentőt irányítanak hozzá – ismertette az államtitkár.

Takács Péter jelezte: Budapest a vidékhez képest ellátásszervezési szempontból „sajátos” helyzetben van, ezért a rendszert "ráhagyással" vezetik be. Azt mondta, egyeztettek a háziorvosokkal, az orvosi kamarával, a szakmai szervezetekkel, hogy Budapesten a legjobban adaptálható rendszer jöjjön létre.

Takács Péter beszámolt arról, hogy a budapesti alapellátási ügyeleti rendszerben külön lesz felnőtt- és gyermekügyelet. Az utóbbi három helyen lesz a fővárosban, ezt egy mobil szolgálattal is megerősítik. Az alapellátási ügyeleteken kívül lesz még két olyan pont, ahol a napközbeni ellátást biztosítják. Közölte: bízik abban, hogy a mostani, sok helyen diszfunkcionális, számos nehézséget hordozó rendszerrel szemben rugalmasabb lesz az ellátás.

Az államtitkár nyomatékosította: nincs olyan kormányzati szándék, hogy a háziorvosoknak az eddig rendelési idejüket meg kellene változtatniuk. Budapesten jellemzően 8 és 12, illetve 16 és 20 óra között rendelnek az orvosok, ehhez nem kell hozzányúlni – emelte ki.

Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója elmondta: az új rendszerben ügyeleti időben nem a betegnek kell megkeresnie a megfelelő ellátást, hanem a 1830-as számon egy szakember fogja eldönteni, hogy a telefonálónak milyen ellátásra van szüksége. Az eddigi országos betegadatokból az látszik, hogy a betegek 93 százaléka enyhe vagy helyben kezelhető panaszokkal fordult az ügyeletekhez - jelezte.

Beszélt arról is, hogy eddig 261 háziorvos jelentkezett az OMSZ ügyeleti rendszerébe, emellett számíthatnak a kórházi orvosokra is.

Csató Gábor közlése szerint a toborzás folyamatos, de minden tárgyi és személyi feltétel adott az alapellátási ügyelet október 1-jei bevezetéséhez.

Megemlítette azt is, hogy a fővárosban nem a lakcímkártya alapján fognak dönteni a betegek ellátásáról, és lesz egy szakorvosi konzultációs lehetőség is az ügyeletet adó orvosoknak. Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője elmondta, minden lehetséges kommunikációs csatornát ki fognak használni a lakosság tájékoztatása érdekében. Az OMSZ honlapján folyamatosan frissülő információkat közölnek; az ÉletMentő applikáció push üzenetekkel informál majd. Ezen kívül az útvonaltervezőkben is jelezni fogják az ügyeleti pontokat, valamint a kerületi újságokban és a kerületi tévécsatornákon is lesznek tájékoztató anyagok az új alapellátási ügyeletről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images