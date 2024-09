Minimális eséssel zárt a BUX

Az európai részvénypiacok többsége enyhe csökkenéssel zárták a hétfői kereskedést, miközben a befektetők figyelme az amerikai jegybank és a Bank of England közelgő kamatdöntéseire összpontosított - tudósított a cnbc.

A DAX 0,38 százalékkal, a CAC 40 pedig 0,21 százalékkal csökkent. Az FTSE index 0,06 százalékkal emelkedett.

Egyes szektorok és tőzsdék teljesítménye vegyes képet mutatott. A technológiai szektor 1,26%-os eséssel zárta a napot, követve az amerikai piacok nyitását, ahol az Apple részvényeinek gyengélkedése nyomta rá bélyegét a hangulatra.

A befektetők most arra várnak, hogy az amerikai Federal Reserve szerdai ülésén milyen mértékű kamatcsökkentést hajt végre, illetve Jerome Powell elnök milyen iránymutatást ad a jövőbeli monetáris politikáról. A Bank of England csütörtökön ül össze, és a piacok megosztottak azzal kapcsolatban, hogy két hónapon belül másodszor is kamatot csökkent-e a brit jegybank.