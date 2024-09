A Wizz Air Indiába és Pakisztánba is betörne

Portfolio 2024. szeptember 18. 07:19

A következő hat-tizenkét hónapban a Wizz Air járatokat indíthat Indiába, és megpróbál betörni Pakisztánba is. A légitársaság jövő év márciusától vezeti be az Airbus új, keskeny törzsű, nagy hatótávolságú repülőgépeit a London és Dzseddah közötti közel hét órás útvonalon. Míg a legtöbb hagyományos légitársaság háromfogásos étkezést, dönthető üléseket és szórakoztató képernyőket kínál a hosszú távú járatokon, a Wizz éjszakai járatain mindez nem lesz jelen, erről is beszélt Váradi József.