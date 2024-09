Egyre közelebb a nagy nap - Most kell Tesla-részvényt venni?

Október 10-én jön a Tesla Robotaxi eseménye, melyet még a Federal Reserve kamatvágásánál is jobban várnak a cég befektetői. Összeszedtük, hogy mit lehet tudni jelenleg az eseményről, valamint megnéztük, hogy mit mutat most a technikai kép a Tesla esetében az eseményt megelőzően, emellett pedig azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy érdemes-e most Tesla részvényt venni.