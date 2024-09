Itt a magyarázat a pusztító árvízre: szakértő mondja el, miért alakult ki a Boris ciklon

Annak ellenére, hogy egy mediterrán ciklon a bolygó egyik legnehezebben megfogható jelensége, a meteorológiai modellek most ritkán látott pontossággal jelezték előre ezt a ciklont. Már 8-10 nappal a kialakulása előtt lehetett látni a modellfutásokon, hogy a hosszú, forró és aszályos időszakot két ciklon is megtöri és közülük a második nem lesz kicsi. Először inkább Észak-Olaszországra várták a nagyobb mennyiségű esőt a modellek, majd közeledve az időponthoz olyan ciklonpályát jeleztek előre, amely során Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában lehetett számítani a legtöbb csapadékra. Ez be is jött – dicsérte az időjárási modellt a szakértő.

A ciklon kialakulásával kapcsolatban elmondta, hogy története valamikor nyár elején kezdődött, amikor megérkezett az igazi meleg Dél-Európába. A nyár nem csak nálunk volt forró, hanem a mediterrán térségben is, ahol a Földközi-tenger – követve a légkör hőmérsékleti trendjét - elkezdett intenzíven melegedni. Napról napra, hétről hétre kúszott egyre magasabbra a tengervíz hőmérséklete, minden egyes °C hőmérséklet emelkedés kb. 5 x 10ˇ17 J, azaz 500 exajoule eltárolt energiát jelent. (Ezt 1000 db, 2 GW teljesítményű atomerőmű kb. 8 év alatt tudná összehozni. És ezzel még mindig csak 1°C hőmérséklet emelkedést érnénk el.)

Mintha valaki egész nyárra a töltőn felejtett volna egy globális léptékben is hatalmasnak mondható akkumulátort.

Teltek a napok, a hetek, a tenger pedig egyre több hőt tárolt el, hogy aztán nyár végére több helyen rekordot döntsön a tengervíz hőmérséklete. Vízzel és hőenergiával csurig töltött akkumulátorunk már csak egy szikrára várt. Esetünkben ez a szikra pedig nem volt más, mint egy sarkvidéki eredetű hidegleszakadás, ami valamikor még a múlt hét elején indult meg dél felé.

Szeptember 11-én, már egy expresszvonat sebességével robogott a sarkvidéki eredetű hideg levegő nyílegyenesen a mediterráneum felé és a déli órákra el is érte a térség legnagyobb ciklon-gyárát, a Genovai-öblöt. Szinte berobbant a meleg, párás tengeri levegőbe. A hideg és meleg levegő találkozása jelentős hőmérséklet-kontrasztot jelent, amely tulajdonképpen a hajtóereje a ciklonok kialakulásának. Intenzív emelkedő légáramlatok jelennek meg és létrejön egy alacsony nyomású zóna. A levegő elkezd áramlani az alacsony nyomású terület felé, a Coriolis-erő hatására pedig az egész rendszer elkezd szépen forogni. A ciklon ezzel meg is született - írja a szakértő.

Másnap már Észak-Olaszország felett járt. Csapadékából a Dolomitok és a Pó-folyó völgye is kapott, majd csütörtökön kora reggel már elérte Közép-Európát és Magyarországot is, ezen a napon az ország nyugati részén már szinte folyamatosan esett, miközben az ország keleti felén még száraz, napos idő volt, 25°C feletti maximumhőmérsékletekkel. Innentől szinte napokon át alig mozdult a ciklon kelet felé. Középpontja lassan fölénk helyeződött - egy ciklonnak jellemzően a középpontjában a leggyengébb a csapadékintenzitás - majd először dél felé, később délkeletre mozdult. Szombaton a Dunántúl már a ciklon hátoldalán volt, de már ekkor is látszott, hogy messze még a vége, további igen jelentős csapadék lesz nem csak a nálunk, hanem nyugati és északi szomszédainknál is. Hétvégén a hőmérséklet sok helyen nem emelkedett 10°C fölé, Sopron környékén, valamint a Kab-hegyen ráadásul orkán erejű szél süvített. Az Alpokban több helyen jelentős, 1-1,5 méter vastag hótakaró alakult ki.

Vasárnap és hétfőn a csapadékzóna lassan elhagyta először az Alpok térségét, majd a Kárpát-medencét. A ciklon hétfőre erejét vesztette, a csapadékintenzitás is egyre gyengült, a csapadékmezők lassan szétestek és feloszlottak, de az ország keleti felében még kedden este is előfordult gyenge eső.

A ciklon megközelítőleg 35-40 km3, azaz 35-40 milliárd köbméter csapadékot hagyott maga után, egyetlen mediterrán ciklon 21 balatonnyi vizet.

Ennek egy része hóban jött le, egy része a talajba szivárgott, a többi pedig a patakokat és a folyókat duzzasztotta, amíg ki nem léptek medrükből. A csapadék nagyjából kétharmada a Duna felső vízgyűjtőjén hullott le. A mostani dunai árhullám során durva becslés alapján is kb. 12-15 km3 víz halad át az országon, de ezt majd pontosabban is ki lehet számolni, ha már levonult az ár.

Boris már a múlté, de a tenger-akkumulátor még nem merült le, bőven vannak még tartalékai, lehetnek még meglepetései. Az északi hideg légtömegek és a meleg tenger randevújából hasonló légörvények bármikor keletkezhetnek, más kiterjedéssel, erősséggel és ciklonpályával persze. Két egyforma biztosan nincs soha. De ami közös bennük, hogy szinte felfoghatatlan energiával elképesztő mennyiségű vizet mozgatnak meg - teszi hozzá Goda Zoltán.

Címlapkép forrása: Portfolio