Mennyire jó befektetés most a Ryanair?

Az elmúlt hónapokban rendre foglalkoztunk a Wizz Air háza táján történő eseményekkel, a szektortárs és nagy rivális Ryanairről pedig igencsak kevés szó esett. Most azonban a Ryanairrel foglalkoztunk: megnéztük, hogy mit mutatnak a grafikonok, hogyan vélekednek az elemzők a részvényről, valamint az árazással és az eredményvárakozással is foglalkoztunk. Végül pedig arra a kérdésre kerestük a választ, hogy érdemes-e most Ryanair részvényeket vásárolni.