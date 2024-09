Magyarországon is terjed az okos eszköz, amely a napelemes háztartásoknak különösen hasznos

Major András 2024. szeptember 22. 12:00

A régióban Magyarországon volt az egyik legkisebb az intelligens energiafogyasztás-mérők elterjedtsége 2023 végén az Európai Bizottság jelentése szerint, márpedig ezek az eszközök elősegítik az itthon nemzetközi összevetésben is kiemelkedően nagy számban létesített napelemes rendszerek integrálását a villamosenergia-rendszerbe. A további előnyöket biztosító okosmérők hazai telepítése azonban idén is folytatódott, és várhatóan a kormányzati cél elérését követően is folytatódik majd.