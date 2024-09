Javult a hangulat a tőzsdéken

Ahogy arról nemrég a Portfolio is beszámolt, gigantikus felvásárlás készülődik a chipszektorban, miután az egyik nagy rivális mérlegelni kezdte a világ egykoron legnagyobb chipgyártó cégének, az Intelnek a felvásárlását. Ennek kapcsán megnéztük, hogy hogyan vélekednek most az elemzők az Intelről, de foglalkoztunk a vállalat árazásával és a különböző célárakkal, valamint a technikai képpel is. De hogy jutott idáig az Intel? Lássuk!