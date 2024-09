Erősödött Amerika

A Wizz Air kilátásaival már többször is foglalkoztunk az elmúlt időszakban, múlt héten pedig a Ryanairt is górcső alá vettük. Ezúttal viszont az easyJet kilátásaival foglalkozunk: elemzésünkből kiderül, hogy mit gondolnak most az elemzők a részvényről, milyenek a cég eredményvárakozásai, de foglalkozunk az árazással, és azzal a kérdéssel is, hogy érdemes-e most easyJet részvényeket vásárolni. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.