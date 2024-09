Lantos Csaba: a naperőművek példátlan előretörése kihívásokat is okoz, tovább eshet idén a gázfogyasztás

"Ködképeket kerget az, aki azt gondolja, hogy az energiaátmenet kizárólag megújulókkal megvalósítható", éppen ezért a magyar kormány a naperőművek és a nukleáris energia mellett a három rugalmas gázerőműre is épít az energetikai lépések során – hangsúlyozta Lantos Csaba energiaügyi miniszter az MVM 54. Nemzetközi Gázkonferenciáján. Leszögezte: az, ami a naperőművek beépített teljesítménynövekedése terén Magyarországon zajlott az elmúlt években, példa nélküli, igaz ez növeli az áramárak volatilitását, és éppen ezért az energiatárolás terén is fontos előre lépni. Lantos Csaba is nyitóelőadást tart a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el

Az energiaügyi miniszter rámutatott, hogy ha már megépült volna az a 3 rugalmas gázerőmű, amelyet a kormány tavaly eldöntött, és az MVM már kiírta rájuk a nemzetközi tendereket, akkor nem lettek volna ennyire magasak nyáron a kánikulai napok estéin az áramárak. Emellett a naperőművek miatt megnövekedett árampiaci árvolatilitás is tompább lehetne, valamint az áramimport aránya is csökkenhetne – jegyezte meg.

Felidézte, hogy Magyarország már tavaly teljesítette a 2030-ra tervezett eredeti klímacélját (az 1990-es bázishoz képest az üvegházhatású gázkibocsátást 40%-kal csökkenti, hiszen 43%-os csökkentésnél tartunk), illetve a naperőművek beépített kapacitása a 6000 MW-os célt már jóval meghaladja, hiszen 7000 MW felett járunk.

Utóbbi kapcsán rámutatott, hogy a 2010-es évek elején még mindössze néhány megawatt volt a naperőművek beépített kapacitása, így az elmúlt években példátlan növekedés történt, és sorozatosan a harmadik egymást követő évben is 1000 MW felett lesz idén az újonnan beépített kapacitások mérete. Megjegyezte, hogy a lakossági hmke-k darabszáma 280 ezer felett jár, így Magyarországon lakosságarányosan dupla akkora a kapacitás, mint az Egyesült Államokban, amely korábban jóval előttünk járt.

Elismerte, hogy a naperőművek terjedése mellett a villamosenergia árak sokkal kevésbé stabilak, és a nagy volatilitás miatt most az energiatárolásnak kulcsfontosságú a jelentősége. Ennek kapcsán a szivattyús tározós erőművet említette egyik kiemelt területként, amelynek a megvalósíthatósági tanulmánya az év végéig elkészül. Emellett utalt rá, hogy az ipari energiatároló pályázat nyomán 2026-ig 460 MW teljesítmény épülhet ki, és a Napenergia Plusz Programban több, mint 25 ezer háztartás is beépít energiatárolót.

Hangsúlyozta, hogy a nap- és atomenergia mellett a gáznak továbbra is fontos szerepe lesz a magyar energiatermelésben, és szerinte olyan nagyot is változhat a világ, hogy a most hétvégi osztrák választások után akár még az sem elképzelhetetlen, hogy a HAG-vezeték (Magyarország és Ausztria között) kétirányúvá váljon, ha ennek az üzleti megvalósítási keretei is adottak lesznek. Utalt rá, hogy a magyar-szlovén interkonnektor megvalósítási projektje zajlik, és komoly stratégiai előnynek nevezte a kimagasló magyar gáztárolói kapacitásokat.

A gázbeszerzési diverzifikáció terén is lényeges előrelépésről beszélt, és utalt rá, hogy a kormány több gázkitermelő országgal is együttműködésre törekszik, amelyből LNG, vagy vezetékes gázvásárlási lehetőségek adódnak (Katart, Törökországot, Azerbajdzsánt, illetve Románia kapcsán a kapacitásbővítési terveket említette). Rámutatott arra is, hogy a minap zárult MVM akvizíció nyomán hosszabb távon jó lehetőség lesz az azeri Shah Deniz mezőben szerzett tulajdonrész is.

A diverzifikáció, illetve az ellátásbiztonság terén utalt rá, hogy a magyar gázkitermelésben is lényeges projektek zajlanak (Corvinus-projekt, Berettyóújfalu), és ígérete szerint a jövő év elején megújítja a kormány a bányajáradék rendszert, amely kiszámíthatóbb kereteket jelent majd a további befektetőknek. Utalt arra is, hogy a közelmúltban 8 területre hirdettek szénhidrogén koncessziós lehetőségeket az országban, amelyekre januárban lehet majd pályázni. Jelezte, hogy mindezek mellett folyamatosan keresi a kormány a földgáz kiváltására alkalmas lehetőségeket (zöld, kék hidrogén), illetve fontos terület a biogáz is (új stratégiát említett), illetve a földhő. Utóbbi kapcsán már 100 feletti pályázat érkezett be a hatósághoz tavaly tavasz óta, erről bővebben lásd:

A gázpiac keresleti oldalán azt látja a minisztérium, hogy ha nem lesz túl hideg novemberben és decemberben, akkor idén akár 8 milliárd köbméter alá eshet a gázfogyasztás a tavalyi 8,3 milliárd köbméter után, illetve az előző évtized 11-14 milliárd köbméteres fogyasztása után.

Így tehát a beszerzési lehetőségek diverzifikálása, a hazai kitermelés fokozása és a csökkenő kereslet együtt az ellátásbiztonságot még inkább fokozza - mutatott rá. Ezért Lantos szavai szerint az ellátásbiztonság "egy percig nem forog veszélyben", hiszen olyan mennyiség van betárolva az öt föld alatti gáztárolóba, amellyel a lakosság és az ipar igényeit még akkor is el lehetne látni a teljes fűtési szezonban, ha nem jönne sehonnan egy köbméter importgáz, de egyáltalán nem ez a helyzet.

