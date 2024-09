Bejött a Gloster stratégiája, folytatódik a növekedés

A Gloster nettó árbevétele 90 százalékkal, 6,2 milliárd forintra – ebből a külföldi értékesítésből származó bevétel 144 százalékkal, 2,4 milliárd forintra – nőtt 2024. első félévében. Az előző év azonos időszakához képest az EBITDA 199 százalékos bővülést mutat, 522 millió forintot érve el – derül ki a társaság féléves jelentéséből.

Az EBITDA az árbevételnél gyorsabb ütemben nőtt, ezzel a profit marzs javult, ez annak köszönhető, hogy a magasabb profittartalmú cloud és nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágak biztosították a növekedést a félévben.

A növekedést akvizíciók hajtották, a cég stratégiájának megfelelően.

A Gloster tavaly augusztusban zárta le P92 IT Solutions Kft. felvásárlását, idén februárban pedig a Systemfarmer Zrt. és a Gloster Cloud Zrt. állapodott meg az egyesülésről. A menedzsment várakozása szerint a Systemfarmer Zrt. integrálásának köszönhetően a Gloster árbevétele és nyeresége is növekedni fog, mert az egyesüléssel a cégcsoport most már a legnagyobb hazai tulajdonú Microsoft felhőszolgáltató partnercégeként működik, amely további ügyfeleket és projekteket vonz.

Az export egyre növekvő részét adja a cég teljes árbevételének, az első félévben elérte a 38,1 százalékot. Az export árbevétel növekedése stratégai fontosságú a Gloster számára, és a Gloster már idén teljesíti a 2026-ra kitűzött stratégiai célját, amely 30-40 százalékos exportarányt határozott meg.

A menedzsment további növekedésre számít a nemzetközi piacokon. Az elmúlt években olyan globális partnerek kerültek be a cégcsoport ügyfelei közé, mint a BMW, az Audi, és a SONY Music, amelyek tovább növelik a cég devizaalapú bevételeit és a hosszú távú pénzügyi stabilitását - közölte a vállalat.

A menedzsment megítélése szerint a rendszeres árbevételek jelentős mértékű, 125 százalékos növekedése az év első felében a Gloster pénzügyi stabilitásának egyik legfontosabb indikátora. A 4,8 milliárd forintra emelkedő rendszeres bevétel (az előző év hasonló időszakában 2,13 milliárd forint volt) olyan ismétlődő, kiszámítható bevételi források, amelyek jellemzően előfizetésekhez, szolgáltatási szerződésekhez, vagy hosszú távú ügyfélkapcsolatokhoz kapcsolódnak, ezáltal ezek a bevételek kevésbé vannak kitéve a piac rövid távú ingadozásainak. A rendszeres bevételek növekedése jelzi, hogy a további növekedés fenntartható alapokra épül – áll a cég közleményében. A rendszeres bevételek aránya elérte a 77,4 százalékot a teljes árbevételen belül (szemben a tavalyi 65,3 százalékkal).

Nem volt sokkal könnyebb ez a félév, mint a tavalyi év azonos időszaka.

Az európai és ezáltal a magyar gazdaságra továbbra is negatívan hatnak a külső körülmények, többek között az elhúzódó orosz-ukrán háborús konfliktus, melyek visszafogják mind a fogyasztói bizalmat, mind a vállalati beruházásokat. A hazai csúcsinflációs időszakot már magunk mögött hagytuk, és tavalyi év soha nem látott munkabér robbanása is enyhülni látszik. Büszkék vagyunk rá, hogy a kedvezőtlen külső hatások ellenére külföldi projektjeink jól teljesítenek, cloud üzletágunk pedig dinamikusan növekszik tovább” – kommentálta a féléves számokat Szekeres Viktor alapító.

A Gloster részvényeinek árfolyama idén 8,8 százalékos mínuszban áll, amivel alulteljesítő a BUX indexhez képest.

