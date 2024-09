Távozik az OpenAI technológiai vezére

Murati a legújabb a sorban a magas szintű vezetők közül, aki kilépett a startupból - emlékeztet a CNBC.

Murati így indokolta távozását,

mert időt és teret akarok teremteni a saját felfedezéseimhez.

"Egyelőre elsődlegesen arra törekszem, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében, fenntartva az általunk felépített lendületet" - tette hozzá.

„Hosszú töprengés után meghoztam azt a nehéz döntést, hogy elhagyom az OpenAI-t” – írta a cégnek írt levelében, amelyet az X-en is közzétett, és hozzátette: „soha nincs ideális időpont arra, hogy elbúcsúzzak egy olyan helytől, amelyet dédelgetünk. Ez a pillanat tűnik a megfelelőnek.”

Az OpenAI kapcsán sorozatban jelentek meg hírek az elmúlt hónapokban vezető beosztású emberek távozásáról. A CNBC felidézte, hogy az OpenAI társalapítója, Ilya Sutskever és a korábbi biztonsági vezető, Jan Leike májusban jelentette be távozását. John Schulman társalapítója a múlt hónapban azt mondta, hogy távozik a rivális Anthropichoz.

A portál azt is felidézi, hogy az AI-cég jelenleg épp

egy forrásbevonási kör lebonyolításában van, ami akár 150 milliárd dollárra is értékelheti a céget.

