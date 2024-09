Történelmi csúcson a tőzsdék

A héten bejelentett kínai stimulusok hatására folytatódott a rali a kínai részvénypiacokon csütörtökön is, ez pedig általában felfelé húzta az ázsiai tőzsdéket. Európában is emelkedéssel indult ma a kereskedés, a nap folyamán egyre nagyobb pluszba emelkedtek a vezető európai részvényindexek, és Amerikában is folytatódik az emelkedés. A magyar tőzsde is történelmi csúcson zárt csütörtökön: a nagypapírok közül a Richter is új csúcson zárt, míg az OTP árfolyama közel 3 éves csúcson fejezte be a kereskedést. A bank részvényei ráadásul egy nagyon fontos szintet is áttörtek.