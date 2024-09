Kisebb korrekcióval zárult a hét a tőzsdéken

A zöld átállás miatt jó befektetés lehet az ezüst, a réz és az urán - ebben nincs semmi újdonság, ezt régóta tudjuk, a piacok is tudják, az árfolyamok már meg is ugrottak. Van azonban egy terület, ami mostanáig méltatlanul a radar alatt maradt a befektetők és a köztudat számára: tulajdonképpen három olyan betűről beszélünk, ami akár elhozhatja a következő világháborút is. Ez a három betű a CRM, ami a Critical Mineralst, azaz kritikus nyersanyagokat jelöli. A tét nem kicsi: a gazdasági fejlődéshez és a dekarbonizációhoz nélkülözhetetlen anyagok birtoklása vagy hiánya hosszabb távon a globális erőviszonyok átrendeződésével jár, szélsőséges esetben véres nyersanyag-háborúkhoz is vezethet a kritikus nyersanyagokért folyó küzdelem. De itt a jó hír: szeptember elején megtört a csend, és végre egyre nagyobb fókuszt kezd kapni a téma a legfelsőbb körökben. A lényeg: sürgősen diverzifikálni kell a kínai kitermeléstől, ha Európa és Amerika el akarja kerülni a szélsőséges függőségi helyzetet. A jó hír: vannak nyugati cégek, akik már évek óta ezen dolgoznak. A még jobb hír: akár az évtized befektetési lehetőségét is kínálhatja ez a helyzet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.