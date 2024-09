Stratégiai együttműködésre lép a BÉT és a Raiffeisen Bank

A Budapesti Értéktőzsde és a Raiffeisen Bank stratégiai együttműködési megállapodást kötött a középvállalatok versenyképességének növelése és fenntartható fejlődésük támogatása érdekében. Az új partnerség célja, hogy a középvállalatok számára könnyebben elérhetővé váljanak a tőkepiaci finanszírozási lehetőségek, valamint a szükséges szakértelem és tanácsadói háttér. A kezdeményezés a piaci jelenlét erősítését és a cégek hosszú távú növekedésének előmozdítását szolgálja.

A BÉT és a Raiffeisen Bank közös célkitűzése, hogy támogassák a hazai kis- és középvállalatokat (KKV-k) abban, hogy versenyképesebbé váljanak, növeljék innovációs képességüket, és kihasználják a mérethatékonyság előnyeit. A tőkepiacra lépés folyamatának megkönnyítése, valamint a vállalatok tőzsdeérettségének elősegítése fontos célja az együttműködésnek.

A BÉT és a Raiffeisen Bank a közös mentorprogram keretében eseményeket és képzéseket tart a kiválasztott vállalatok vezetőinek. Szakértők, befektetők, tőzsdei cégek vezetői, valamint tanácsadók és trénerek biztosítanak folyamatos mentorálást az érintett vállalatok számára, ezzel elősegítve őket a piacra lépéshez szükséges szellemi tőke bevonásában. Emellett a programban résztvevő cégek corporate finance szolgáltatásokhoz, illetve kedvezményes díjakhoz is hozzáférhetnek.

A megállapodás hozzájárul azon célkitűzés megvalósításához, hogy több vállalat lépjen a tőzsdére, ezáltal bővítve, színesítve a hazai befektetők számára elérhető palettát. A Raiffeisen Bank számára az együttműködés lehetőséget teremt a vállalatok kockázati besorolásának javítására, valamint ügyfélelégedettségük és lojalitásuk erősítésére.

„A Raiffeisen Bankkal közösen még szélesebb körben tudjuk támogatni a hazai középvállalatokat abban, hogy kihasználják a tőkepiaci finanszírozás előnyeit, és megerősítsék piaci pozíciójukat. Célunk stabil és hosszú távú növekedési lehetőségeket teremteni hazai vállalatoknak, amelyek révén a nemzetközi piacon még versenyképesebbé válhatnak.” - mondta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

„Mi a Raiffeisen Banknál nem csak termékeket, hanem komplex megoldásokat kínálunk vállalati partnereinknek, ennek része a tanácsadás és a közös gondolkodás is az üzleti célok eléréséhez. A most aláírt együttműködésnek köszönhetően vállalati ügyfeleink egy értékes lehetőséghez juthatnak hozzá, amely nemcsak know-how-t, hanem végső soron új forrásokat is jelenthet.” - emelte ki Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vállalati és tőkepiaci üzletágaiért felelős vezérigazgató-helyettese.

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ