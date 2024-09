Javuló eredmények az Opus Globalnál - De mi hajtja még a profitnövekedést?

A nehéz gazdasági környezet közepette nem tudta növelni bevételeit az Opus Global a második negyedévben csoportszinten, viszont az eredményesség javult, miután a két legnagyobb súlyú üzletág, az ipari termelés és az energetika is jelentős profitnövekedésről számolt be a tavalyi második negyedévhez képest. A turizmus erőteljes fellendülést mutat, és további jó hír, hogy a menedzsment az első féléves számok alapján megerősítette a cégcsoport idei évre megfogalmazott EBITDA-célját - derül ki a ma reggel publikált gyorsjelentésből.

A nehéz külső gazdasági környezet nyomot hagyott az Opus Global működésén 2024 első hat hónapjában - áll a cég gyorsjelentésében. Ugyanakkor az akvizíciós tevékenység csillapodásával a szinergiák kihasználása és a hatékonyabb gazdálkodás került a fókuszba, aminek látszanak is az eredményei, ugyanis javuló profitabilitásról számolt be a társaság ma reggel közzétett gyorsjelentésében.

A főbb számok

A második negyedévben minimálisan csökkent a cégcsoport bevétele az előző év azonos időszakához viszonyítva, ugyanakkor az EBITDA több mint 40 százalékkal ugrott meg.

A bázishatásnak is köszönhető a nagy ugrás, 2023 második negyedéve gyengén alakult az EBITDA tekintetében a működési költségek megugrása következtében, a mostani 23 milliárd forintos negyedéves EBITDA már inkább beleillik az elmúlt közel két év trendjébe.

Az EBITDA-marzs 4,3 százalékpontot javul év/év alapon.

A működési költségek közül az anyagjellegű ráfordítások csökkentek az időszakban, aminek mozgatórugója az alapanyagárak és az energiaárak változása, míg a személyi jellegű ráfordítások emelkedtek, amit az infláció által generált bérszínvonal változás mellett a foglalkoztatottak számának növekedése okozott.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása (mrd Ft) 2Q 23 2Q 24 változás (év/év) összes működési bevétel 157,8 156,8 -0,6% EBITDA 16,3 22,9 40,3% EBITDA-marzs 10,3% 14,6% +4,3pp adózott eredmény 5,3 9,4 77,8% teljes átfogó jövedelem 4,8 9,4 96,1% Forrás: Opus, Portfolio

Az adózott eredmény 78 százalékkal nőtt, a teljes átfogó jövedelem pedig közel a duplájára emelkedett az egy évvel korábbi szintről.

Ami 2024 első félévét illeti, a működési bevétel 7 százalékkal csökkent, miközben az EBITDA 13 százalékkal nőtt, ezzel az EBITDA-marzs 2,9 százalékponttal javult, megközelítve a 16 százalékot. Az adózott eredmény 28 százalékkal, az átfogó jövedelem 42 százalékkal emelkedett a tavalyi első félévéhez képest.

A főbb eredménysorok féléves alakulása (mrd Ft) 2023 H1 2024 H1 változás (év/év) összes működési bevétel 324,9 300,8 -7,4% EBITDA 42,0 47,6 13,3% EBITDA-marzs 12,9% 15,8% +2,9pp EBIT 20,6 23,6 14,6% EBIT-marzs 6,4% 7,9% +1,5pp adózott eredmény 16,1 20,6 27,9% teljes átfogó jövedelem 15,1 21,3 41,6% Forrás: Opus, Portfolio

A mérlegfőösszeg és a saját tőke gyakorlatilag a 2023. végi szinten állt a félév zárásakor, június 30-án, ami azt mutatja, hogy a vagyonelemeknél nem történt jelentős átrendeződés. A csoport konszolidációs körébe az anyavállalattal együtt 2024. június 30-án 31 társaság tartozik. Ebből 25 vállalat leányvállalatként került bevonásra, 4 vállalat társult vállalkozásként és 1 cég pedig közös vezetésű vállalatként.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024. 06. 31. változás 2023/2022 Pénzeszközök 5,1 98,6 79,4 127,8 133,7 174,2 247,7 206,2 -17% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,9 111,7 147,8 172,1 370,9 373,7 416,1 413,3 -1% Rövid lejáratú kötelezettségek 14,2 184,6 210,9 160,4 204,2 325,6 300,8 281,1 -7% Saját tőke 15,0 280,4 287,6 227,6 314,5 343,3 355,8 355,2 0% Mérlegfőösszeg 48,1 576,7 646,2 560,1 889,5 1 042,6 1 072,6 1 046,7 -2% Forrás: Opus, Portfolio

A pénzeszközöknél volt jelentősebb változás, az év végéhez képest 17 százalékkal csökkent, valamint jelentősebb csökkenés volt a rövid lejáratú kötelezettségeknél is.

Mit mond a menedzsment?

A szinergiák kihasználásának eredménye minden negyedévben megmutatkozik, de még tovább dolgozunk azon, hogy minden apró kocka a helyére kerüljön

– hangsúlyozta a féléves számokkal kapcsolatban Lélfai Koppány, az Opus Global vezérigazgatója.

A cégvezető kiemelte, hogy az első félév alapján tarthatónak látja a társaság stratégiájában meghirdetett 2024-es konszolidált, 94 milliárd forintos EBITDA célt.

Így teljesítettek az egyes üzletágak

Az egyes szegmensek közül a legnagyobb növekedést a legkisebb súlyú üzletág, a turizmus mutatta, ahol közel 28 százalékkal nőtt a működési bevétel. A turizmus fellendülőben, a vendégéjszakák száma növekedett, különösen erőteljes volt a dinamika a beutazó forgalomban az év második negyedévében. Az árak is emelkedtek, a bevételek növekedése az időszakban a kétszerese volt a vendégéjszakák számának növekedéséhez képest – áll a gyorsjelentésben. Eredményszinten is jelentős javulást könyvelt el a turizmus szegmens, a divízió EBITDA-ja több mint a kétszeresére emelkedett a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről.

A cégcsoport legnagyobb bevételű divíziója, az ipari termelés szegmens bevétele 4 százalékkal, EBITDA-ja pedig 26 százalékkal emelkedett a bázisidőszakhoz képest. Az ipari termelésben tevékeny cégek működésére továbbra is nagy hatással vannak a geopolitikai konfliktusok, az építési alapanyagok ára jelentősen megemelkedett az elmúlt években, aminek trendje mára mérséklődött. Az építőipar volumenét leginkább a jelentősen megdrágult finanszírozás, a hitelkamatok emelkedése fogta vissza, valamint az állami beruházások visszafogása is számottevő tényező volt. A munkaerőhiány továbbra is jelentős kihívást jelent a hazai ipar számára – áll a féléves jelentésben.

Mára a második legnagyobb üzletággá vált az Opus Globalnál az energetika mind a bevétel, mind az eredmény tekintetében. Bár az üzletág bevétele csökkent a második negyedévben, az EBITDA több mint 170 százalékkal emelkedett. A működést direkt módon elsősorban az energiahordozók világpiaci ára, az EUR/HUF keresztárfolyam és az infláció befolyásolja.

A negyedik nagy stratégiai üzletág, a mezőgazdaság és élelmiszeripar mind a bevétel, mind az EBITDA szintjén egyszámjegyű növekedést mutatott fel az egy évvel korábbi szintről. A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari helyzete 2024 második negyedévében vegyes képet mutatott. Az időjárás jelentős hatással volt a terményekre, különösen a kukoricára és a búzára. A tavaszi időszakban a csapadékhiány és a szélsőséges hőmérsékletek komoly kihívást jelentettek a gazdák számára. Míg az alapanyagárakban növekedéssel kell számolni, addig a késztermékek ára folyamatos csökkenést (visszakonszolidálást) mutat, ezzel erősen zsugorítva a hozamokat – áll az Opus Global féléves jelentésében.

Mit csinál az árfolyam?

Az Opus Global részvényei idén 33 százalékot emelkedtek, amivel felülteljesítő volt a BUX indexhez képest, ami 23 százalékkal menetel felfelé idén. A vállalatnál folyamatban van egy 2 milliárd forintos saját részvény vásárlási program, 2024.06.17. és 2024 06. 30. között a társaság összesen 598 ezer darab saját részvényt vásárolt 254,3 millió forintért piaci tranzakciók keretében 425,12 Ft/db átlagáron.

A gyorsjelentést követően ma délelőtt minimális, 0,2 százaklékos mínuszban áll a részvények árfolyama, miközben a BUX kismértékben emelkedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images