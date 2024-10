Azzal vádolták meg a világ egyik legnagyobb boltját, hogy furcsa módszerrel tornássza fel az árakat

Az Amazon ellen felhozott, illegális monopólium fenntartására vonatkozó vádakat részben elutasította egy Seattle-i szövetségi bíróság. A keresetben azt állították, hogy algoritmussal hajtotta fel az árakat az online kereskedelmi óriás - számolt be a Reuters.

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) azzal vádolta az online kiskereskedőt, hogy versenyellenes taktikát alkalmaz, ezzel tartja fent az online boltok és piacterek között az erőfölényét.

Az FTC tavaly azt állította, hogy az Amazon.com, amelynek online boltjában 1 milliárd tétel található, olyan algoritmust használt, amely

több mint 1 milliárd dollárral emelte fel az amerikai háztartások számára az árakat.

Az Amazon decemberben kérte John Chun amerikai kerületi bírót, hogy utasítsa el az vádakat, mondván, hogy az FTC nem hozott fel bizonyítékot a fogyasztóknak okozott kárra. Az Amazon a bírósági dokumentumok tanúsága szerint azt állította, hogy 2019-ben leállította a program használatát.

Chun részben helyt adott az Amazon indítványának, de az FTC továbbra is folytathat minden olyan követelést, amelyet a bíró nem utasított el véglegesen. Chun azt is kimondta, hogy az ügyet két részben tárgyalják, elutasítva az Amazon azon kérelmét, hogy az FTC ugyanazon a tárgyaláson mutassa be az állítólagos jogsértések bizonyítékait és az általa javasolt jogorvoslati lehetőségeket.

Az FTC tavalyi panaszában azt állította, hogy az Amazon akadályozza a versenyt, részben azzal, hogy arra kényszeríti az eladókat, hogy reklám- és teljesítési szolgáltatásait vegyék igénybe. Az Amazon az ügy elutasítására irányuló indítványában azzal érvelt, hogy az áregyeztetés és a Prime szállítási szolgáltatásai a fogyasztók javát szolgálják, és példák arra, hogy az Amazon több ezer online és bolti kiskereskedővel versenyez.

