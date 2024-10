Rakétákkal támadta Irán Izraelt, estek a tőzsdék

Magyar idő szerint hétfő este kilenckor elkezdte megdolgozni az izraeli tüzérség Libanon határ menti területeit. Az Egyesült Államokkal történő egyeztetést követően Jeruzsálem bejelentette, hogy a korábbi elvárásokkal ellentétben nem fogják megszállva tartani Libanon déli részét, "mindössze" a Hamász infrastruktúráját semmisítik meg. A libanoni reguláris erők már a támadás előtt visszavonultak, a nemzetközi közösség több tagja pedig még most is fegyvernyugvásra szólít fel. Hajnalban bejelentette Jeruzsálem, hogy betörtek Libanonba az izraeli katonák, kedd délután pedig megérkezett a figyelmeztetés: Irán is válaszcsapásra készülhet. Kedd este meg is kezdődött az iráni támadás, egész Izraelben szólnak a szirénák. Cikkünk folyamatosan frissül Izrael libanoni inváziójának legfontosabb híreivel.