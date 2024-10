A közel-keleti feszültséget emésztették a piacok

Akkora vehemenciával vetették rá magukat a befektetők a kínai részvénypiacra, hogy azt még az infrastruktúra is nehezen bírja cérnával, akkora volumenben zajlik a kereskedés, hogy leállások voltak a rendszerekben. Az őrület nem csillapodott pár nap után, érkezik a nemzetközi tőke és ugrásszerűen megnőtt az új számlanyitások száma is a brókercégeknél, ma is hatalmasat menetelt a hongkongi tőzsde. Ráadásul a jelenlegi kilátások alapján egy nagyon izgalmas és olcsó részvény árfolyama olyan kulcsfontosságú szintre kerülhet, ahonnan akár még komolyabbra is fordulhat a rali.